Великий понеділок 14 квітня: що не можна робити і народні прикмети

14 квітня православні християни в Україні за новим стилем починають Страсний тиждень, який передує Великодню, та святкують Великий понеділок. До кінця року залишається 261 день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 14 квітня і у кого День ангела.

Страсний тиждень та Великий понеділок

14 квітня починається Страсний тиждень - найважливіший період у православному церковному календарі, коли віряни зосереджують увагу на останніх днях земного шляху Ісуса Христа. У ці дні в храмах згадують Його страждання, розп’яття та погребіння, а кожен день цього тижня вважається особливо святим.

Атмосфера храму в цей період сповнена глибокого духовного змісту та закликає до співпереживання з Христом у Його муках. Християни з давніх часів вшановують Страсний тиждень постом, молитвою та ділами милосердя.

Протягом цього часу віряни стримуються від надмірностей, приділяючи більше уваги духовним справам та допомозі ближнім. Богослужіння Страсного тижня надзвичайно насичені за змістом і пронизані глибокою емоційністю.

14 квітня християни згадують дві важливі біблійні події, що мають глибокий духовний зміст.

Перша - євангельська притча про безплідну смоковницю, яку Ісус прокляв за відсутність плодів, що стало символом душі без духовного наповнення. Це дерево уособлює лицемірство та зовнішню побожність без щирої віри й добрих справ.

Друга подія - спогад про патріарха Йосифа, якого брати зрадили та продали в рабство, але Бог вивів його до спасіння. Його життя розглядається як прообраз страждань Ісуса Христа, що був відданий на смерть, аби дати людям спасіння. Образ Йосифа підкреслює силу прощення, вірності Богу та перемоги добра.

У Великий понеділок починається підготовка до Великодня (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 14 квітня

В останній тиждень Великого посту вірянам заборонено вживати м'ясо, рибу та молочні продукти. Це час духовного очищення, коли слід відмовитись від земних спокус і зосередитись на молитвах та роздумах.

Протягом усього Страсного тижня важливо утримуватись від сварок, оскільки цей період передує великому святу Пасхи і має бути часом миру та примирення. Також не слід влаштовувати гучні святкування чи співати, щоб зберегти атмосферу спокою та духовної підготовки до Великодня.

Народні прикмети і традиції 14 квітня

Ясний і теплий день обіцяє хороший урожай влітку.

Холоднеча вказує на те, що морози скоро відступлять.

Безліч хмар означає, що дощі не за горами.

Птахи будують гнізда - це знак, що незабаром потепліє.

Метелики з'явились - на Великдень буде тепло.

У Великий понеділок віряни розпочинають підготовку до Великодня: прибирають у домі, готують смачні страви та закуски, які мають дозріти до святкового столу, а також фарбують яйця.

У кого День ангела 14 квітня

14 квітня іменини відзначають усі, хто носить імена

Іван

Макар

Марія

Сергій

Юхим

Аметист є талісманом людей, народжених 14 квітня. Це різновид кварцу, який здавна славиться своїми лікувальними та магічними властивостями. Наприклад, вважалося, що цей камінь здатен допомогти в боротьбі з головним болем.