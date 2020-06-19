Венедиктова розповіла про свій годинник вартістю 10 тисяч євро: це підробка

У Генпрокурора Ірини Венедиктової помітили годинник швейцарського бренду Hublot з колекції Big Bang. Вартість такої флагманської моделі в фірмових магазинах становить до 10 тисяч євро.

Водночас керівник ГПУ не вказала його в декларації. Про це 19 червня передає "Центр протидії корупції" в Facebook.

Сама Венедиктова запевнила, що носить не оригінальний годинник, а тільки копію.

У відповідь на запит "Центру" вона підтвердила Національному агентству з питань запобігання корупції, що у неї дійсно Hublot, але це підробка, і коштує вона до 5 тисяч гривень.

У коментарях до повідомлення в "Центрі протидії корупції" уточнили, що Венедиктова принесла НАЗК результати експертизи, "але неясно, які годинник оглядав експерт".

Також на своїй сторінці в мережі вони влаштували опитування і запитали юзерів, що вони думають щодо годинників Hublot у Венедиктової - чи дійсно це копія, або все ж справжня модель.

На момент публікації матеріалу голоси розподілилися так: 14% повірили в підробку, а 86% - ні.

Фото: скрін facebook.com/antac.ua

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Венедиктова поскаржилася на маленьку зарплату.

Нагадаємо, що взимку у Верховній Раді влаштували парад брендів, і у нардепа помітили годинник за ціною квартири.

Також ми писали про те, що восени одіозний нардеп прийшов у парламент із годинником за мільйон.