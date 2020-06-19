Венедиктова рассказала про свои часы стоимостью 10 тысяч евро: это подделка

У Генпрокурора Ирины Венедиктовой заметили часы швейцарского бренда Hublot из коллекции Big Bang. Стоимость такой флагманской модели в фирменных магазинах составляет до 10 тысяч евро.

В то же время руководитель ГПУ не указала их в своей декларации. Об этом 19 июня передает "Центр противодействия коррупции" в Facebook.

Сама Венедиктова заверила, что носит не оригинальные часы, а только копию.

В ответ на запрос "Центра" она подтвердила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что у нее действительно Hublot, но эта подделка, и стоит она до 5 тысяч гривен.

В комментариях к сообщению в "Центре противодействия коррупции" уточнили, что Венедиктова принесла НАПК результаты экспертизы, "но неясно, какие часы осматривал эксперт".

Также на своей странице в сети они устроили опрос и спросили юзеров, что они думают относительно часов Hublot у Венедиктовой - действительно ли это копия, или все же настоящая модель.

На момент публикации материала голоса распределились так: 14% поверили в подделку, а 86% - нет.

Фото: скрин facebook.com/antac.ua

Ранее сообщалось, что генпрокурор Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату.

Напомним, что зимой в Верховной Раде устроили парад брендов, и у нардепа заметили часы по цене квартиры.

Также мы писали о том, что осенью одиозный нардеп пришел в парламент с часами за миллион.