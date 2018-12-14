ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Скрізь ляльки валяються": подробиці жахливого вибуху у Фастові (фото)

STYLERЖиття    14.12.2018 - 11:10
"Скрізь ляльки валяються": подробиці жахливого вибуху у Фастові (фото)
Фото з місця трагедії (facebook.com/PzFastova)

14 грудня під Києвом стався вибух у п'ятиповерховому будинку, є постраждалі

Жахливий вибух у Фастові Київської області 14 грудня, в результаті якого частково обвалився п'ятиповерховий будинок, сколихнув місцевих мешканців і користувачів соціальних мереж.

&quot;Скрізь ляльки валяються&quot;: подробиці жахливого вибуху у Фастові (фото)

Фото з місця трагедії (facebook.com/PzFastova)

Інцидент стався близько 09:20 по вулиці Садова, 10. Як повідомили рятувальники, на третьому поверсі стався вибух газу. Але не всі фастівчани дотримуються такої ж версії.

"Не можу зрозуміти. Якщо це газ, то повинна бути і пожежа, а вогню не було", - написав у мережі місцевий житель.

За словами очевидців, ударна хвиля була така, що уламки балконів відлетіли на сотні метрів.

"Скрізь ляльки дитячі валяються, як страшно", - написала Людмила Калугіна.

&quot;Скрізь ляльки валяються&quot;: подробиці жахливого вибуху у Фастові (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/PzFastova)

Зараз на місці НП працюють медики, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки та рятувальники - шукають людей під обвалом. За інформацією ДСНС, 10 чоловік евакуйовано, є один постраждалий. Жертв немає. Зараз відбувається евакуація мешканців всього будинку.

&quot;Скрізь ляльки валяються&quot;: подробиці жахливого вибуху у Фастові (фото)

Фото з місця трагедії (facebook.com/PzFastova)

В Інтернеті з'являються фото з місця трагедії.

 

Фото з місця трагедії (facebook.com/PzFastova)

Зараз в будівлі лікарні по вулиці Київська, 57 організовано евакопункт, де облаштовуються місця для прийому людей.

Також фастівчан просять допомогти постраждалим засобами особистої гігієни та продуктами харчування.

Нагадаємо, раніше в одній із шкіл Вишневого в результаті негоди обвалився дах.

Вибух у Фастові: мешканців будинку евакують у лікарню У Фастові в результаті вибуху обвалилася п'ятиповерхівка
Новини України ФастовВибух
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся