"Скрізь ляльки валяються": подробиці жахливого вибуху у Фастові (фото)

14 грудня під Києвом стався вибух у п'ятиповерховому будинку, є постраждалі
Жахливий вибух у Фастові Київської області 14 грудня, в результаті якого частково обвалився п'ятиповерховий будинок, сколихнув місцевих мешканців і користувачів соціальних мереж.
Фото з місця трагедії (facebook.com/PzFastova)
Інцидент стався близько 09:20 по вулиці Садова, 10. Як повідомили рятувальники, на третьому поверсі стався вибух газу. Але не всі фастівчани дотримуються такої ж версії.
"Не можу зрозуміти. Якщо це газ, то повинна бути і пожежа, а вогню не було", - написав у мережі місцевий житель.
За словами очевидців, ударна хвиля була така, що уламки балконів відлетіли на сотні метрів.
"Скрізь ляльки дитячі валяються, як страшно", - написала Людмила Калугіна.
Скріншот коментарів (facebook.com/PzFastova)
Зараз на місці НП працюють медики, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки та рятувальники - шукають людей під обвалом. За інформацією ДСНС, 10 чоловік евакуйовано, є один постраждалий. Жертв немає. Зараз відбувається евакуація мешканців всього будинку.
Фото з місця трагедії (facebook.com/PzFastova)
В Інтернеті з'являються фото з місця трагедії.
Фото з місця трагедії (facebook.com/PzFastova)
Зараз в будівлі лікарні по вулиці Київська, 57 організовано евакопункт, де облаштовуються місця для прийому людей.
Також фастівчан просять допомогти постраждалим засобами особистої гігієни та продуктами харчування.
Нагадаємо, раніше в одній із шкіл Вишневого в результаті негоди обвалився дах.