"Везде куклы детские валяются": подробности ужасного взрыва в Фастове (фото)

Фото с места трагедии (facebook.com/PzFastova)

14 декабря под Киевом произошел взрыв в пятиэтажном доме, есть пострадавшие

Ужасный взрыв в Фастове Киевской области 14 декабря, в результате которого частично обрушился пятиэтажный дом, всколыхнул местных жителей и пользователей социальных сетей.

Фото с места трагедии (facebook.com/PzFastova)

Инцидент произошел около 09:20 по улице Садовая, 10. Как сообщили спасатели, на третьем этаже произошел взрыв газа. Но не все фастовчане придерживаются такой же версии.

"Не могу понять. Если это газ, то должен быть и пожар, а огня не было", - написал в сети местный житель.

По словам очевидцев, ударная волна была такая, что обломки балконов отлетели на сотни метров.

"Везде куклы детские валяются, страшно как", - написала Людмила Калугина.

Скриншот комментариев (facebook.com/PzFastova)

Сейчас на месте ЧП работают медики, наряды полиции, специалисты-взрывотехники и спасатели - ищут людей под обвалом. По информации ГСЧС, 10 человек эвакуированы, есть один пострадавший. Жертв нет. Сейчас происходит эвакуация жителей всего дома.

Фото с места трагедии (facebook.com/PzFastova)

В Интернете появляются фото с места трагедии.

Фото с места трагедии (facebook.com/PzFastova)

Сейчас в здании больницы по улице Киевская, 57 организован эвакопункт, где обустраиваются места для приема людей.

Также фастовчан просят помочь пострадавшим средствами личной гигиены и продуктами питания.

Напомним, ранее в одной из школ Вишневого в результате непогоды обрушилась крыша.