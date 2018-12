"Вікіпедія" підвела: хорватський канал показав Україну без Криму

Колаж РБК-Україна

Популярний хорватський телеканал використовував карту України без анексованого росіянами півострова

Один з провідних хорватських телеканалів HRT показав в ефірі карту світу, на якій Крим був зображений не як частина України. Цікаво, що інцидент мав місце під час трансляції передачі Dnevnik за участю глави МЗС Хорватії Марії Пейчинович-Бурич.

Карта України без Криму на каналі HRT (facebook/Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia)

На карту України без анексованого Росією півострова відразу звернули увагу в посольстві. Українські дипломати звернулися до телеканалу з вимогою привести показану в передачі Dnevnik фейковую карту світу у відповідність c міждержавними кордонами і не допустити повторення цього в майбутньому.

"Ми переконані, що провідний хорватський телеканал не може діяти всупереч офіційній позиції хорватського уряду, який безумовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, та консолідованій позиції ЄС, ООН та інших міжнародних організацій щодо невизнання насильницького приєднання Криму до Російської Федерації", - зазначили в українському посольстві.

Скріншот (facebook/Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia)

Реакція телеканалу не змусила себе довго чекати.

"У відповіді на офіційний лист протесту з боку українського посольства в Загребі представники каналу HRT запевнили, що редакція не мала жодного наміру демонструвати некоректну карту. Помилка сталася через те, що канал не мав офіційної карти для створення інфографіки, а тому використовував зображення з "Вікіпедії", - розповіли представники HRT у коментарі місцевому виданню Večernji list.

Скріншот (vecernji.hr)

Тим часом Міністерство закордонних справ України працює над виправленням позначення окупованого Севастополя як російського міста у Книзі рекордів Гіннеса.

Відео: РБК-Україна