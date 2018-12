"Википедия" подвела: ведущий телеканал показал Украину без Крыма

Коллаж РБК-Украина

Популярный хорватский телеканал использовал карту Украины без аннексированного россиянами полуострова

Один из ведущих хорватских телеканалов HRT показал в эфире карту мира, на которой Крым был изображен не как часть Украины. Интересно, что инцидент имел место во время трансляции передачи Dnevnik с участием главы МИД Хорватии Марии Пейчинович-Бурич.

Карта Украины без Крыма на канале HRT (facebook/Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia)

На карту Украины без аннексированного Россией полуострова сразу обратили внимание в посольстве. Украинские дипломаты обратилось к телеканалу с требованием привести показанную в передаче Dnevnik фейковую карту мира в соответствие c межгосударственными границами и не допустить повторения этого в будущем.

"Мы убеждены, что ведущий хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции хорватского правительства, которое, безусловно, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, позиции ЕС, ООН и других международных организаций о непризнании насильственного присоединения Крыма к Российской Федерации", - отметили в украинском посольстве.

Скриншот (facebook/Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia)

Реакция телеканала не заставила себя долго ждать.

"В ответ на официальное письмо протеста со стороны украинского посольства в Загребе представители канала HRT заверили, что редакция не имела никакого намерения демонстрировать некорректную карту. Ошибка произошла из-за того, что канал не имел официальной карты для создания инфографики, а поэтому использовал изображение из "Википедии", - рассказали представители HRT в комментарии местному изданию Večernji list.

Скриншот (vecernji.hr)

Тем временем Министерство иностранных дел Украины работает над исправлением обозначения оккупированного Севастополя как российского города в Книге рекордов Гиннеса.

Ранее мы писали о том, что Нацрада проведет внеплановую проверку NewsOne из-за карты Украины без Крыма.

Видео: РБК-Украина