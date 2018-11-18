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Віктора Януковича госпіталізували в Москві

STYLERЖиття    18.11.2018 - 09:19
Віктора Януковича госпіталізували в Москві
Віктор Янукович / Кадр з відео YouTube-каналу Комсомольська Правда

Колишній президент України перебуває в клініці імені Скліфосовського

Скандально відомий екс-президент України Віктор Янукович потрапив в реанімацію клініки імені Скліфосовського. Про це повідомляє "Комсомольская правда" із посиланням на власні джерела.

Так, в лікарню поступив чоловік, який дуже нагадує "легітимного".

"Янукович поступив в клініку ще в п'ятницю в обездвиженном стані з підозрою на серйозну травму хребта, а так само травму коліна. Наскільки відомо, травму він отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті, звідки Януковича в кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як стверджують лікарі, Януковича супроводжували відразу кілька людей.

"В блоці лікарні, де йому надавали допомогу, на короткий час обмежили доступ для відвідувачів, потім він був направлений в реанімацію, але незабаром Януковича відвезли в якусь приватну клініку", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Віктора Януковича госпіталізували в Москві

Скріншот повідомлення (kp.ru)

Нагадаємо, раніше захист Януковича заявляв, що екс-президент хоче виступати в суді тільки у порядку міжнародної правової допомоги.

Пізніше його адвокати завершили виступи в дебатах.

Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві Російської Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і державного кордону України, а також веденні агресивної війни.

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