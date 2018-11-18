Виктора Януковича госпитализировали в Москве

Виктор Янукович / Кадр из видео YouTube-канала Комсомольская Правда

Бывший президент Украины находится в клинике имени Склифосовского

Скандально известный экс-президент Украины Виктор Янукович угодил в реанимацию клиники имени Склифосовского. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Янукович поступил в клинику еще в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена. Насколько известно, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу", - говорится в сообщении.

При этом, как утверждают врачи, Януковича сопровождали сразу несколько человек.

"В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, ранее защита Януковича заявляла, что экс-президент хочет выступать в суде только в порядке международной правовой помощи.

Позже его адвокаты завершили выступления в прениях.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также ведении агрессивной войны.