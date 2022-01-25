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Вікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з Мальдів

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Мальдіви, Вівторок 25 січня 2022 15:02
Вікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з Мальдів Вікторія Смеюха похвалилася фігурою на Мальдівах (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Марина Настевич

Колишня учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха насолоджується райським відпочинком на Мальдівах. Співачка не упускає випадку похвалитися своєю витонченою фігурою і "вигуляти" численні купальники, які вона взяла з собою.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася серією жарких і відвертих кадрів, які не залишили байдужими її шанувальників.

Вікторія встигла зробити кілька ефектних фотосесій, позуючи на пляжі на білосніжному пісочку, на тлі блакитних хвиль, тропічних квітів або ж басейну.

При цьому співачка приміряла кілька яскравих і модних бікіні, які залишають мало простору для уяви і дозволяють помилуватися на її точені форми. А спокусливі пози, які приймала дівчина, додали кадрам ще більше вогню.

Вікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з Мальдів

Деякі навіть запідозрили Сміюху у використанні фотошопу - нібито її фігура надто вже ідеальна. Та відреагувала і парирувала, що підтримує прекрасну форму і пружний прес за допомогою спорту.

"Про прес і талію-аномалію. Запідозрили в любові до фотошопу і понеслася ... З деяких коментарів ЗМІ створили новинний PR. Дивно, дуже. Мій характер влаштований за принципом: бачу мету, не бачу перешкод! Справа була давно, ще в школі. Метою були кубики на животі. Навіщо? Хз, треба!" - написала 36-річна артистка.

Вікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з МальдівВікторія Смеюха в бікіні заворожує спекотними фото з Мальдів

Вікторія Смеюха ефектно позувала в бікіні під час відпочинку на Мальдівах (фото: instagram.com/vikanablack)

Також Віка розповіла, за що вона любить відпустку.

"З одного боку за можливість відпочити, а з іншого - за здатність побачити рішення, які приходять тільки в режимі зупинки. Адже мозок не здатний видати правильні ідеї, перебуваючи в режимі "польоту". У процесі польоту ти змушений стежити за всім, що відбувається, здійснювати масу дій одночасно, щоб летіти. Інша справа: зупинитися, заправитися і ще раз подивитися на маршрут. Раптом захочеться його поліпшити або змінити, а то летиш часто на автоматі", - поділилася інсайтом Смеюха.

Раніше ми писали, що екс-неАнгел Вікторія в бікіні раптово натякнула на швидке весілля.

До слова, раніше Вікторія розповідала про свої романи і пропозиції від впливових шанувальників.

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НеАнгелы Виктория Смеюха
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