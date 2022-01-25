Виктория Смеюха в бикини завораживает знойными фото с Мальдив

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха наслаждается райским отдыхом на Мальдивах. Певица не упускает случая похвастаться своей точеной фигурой и "выгулять" многочисленные купальники, которые она взяла с собой.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией жарких и откровенных кадров, которые не оставили равнодушными ее поклонников.

Виктория успела сделать несколько эффектных фотосессий, позируя на пляже на белоснежном песочке, на фоне лазурных волн, тропических цветов или же бассейна.

При этом певица примерила несколько ярких и модных бикини, которые оставяют мало простора для воображения и позволяют полюбоваться на ее точеные формы. А соблазнительные позы, которые принимала девушка, добавили кадрам еще больше огня.

Некоторые даже заподозрили Смеюху в использовании фотошопа - якобы ее фигура слишком уж идеальная. Та отреагировала и парировала, что поддерживает прекрасную форму и упругий пресс с помощью спорта.

"Про пресс и талию-аномалию. Заподозрили в любви к фотошопу и понеслась… Из некоторых комментариев сми создали новостной PR. Странно, очень. Мой характер устроен по принципу: вижу цель, не вижу препятствий! Дело было давно, еще в школе. Целью были кубики на животе. Зачем? Хз, надо!" - написала 36-летняя артистка.

Виктория Смеюха эффектно позировала в бикини во время отдыха на Мальдивах (фото: instagram.com/vikanablack)

Также Вика рассказала, за что она любит отпуск.

"С одной стороны за возможность отдохнуть, а с другой - за способность увидеть решения, которые приходят только в режиме остановки. Ведь мозг не способен выдать правильные идеи, находясь в режиме "полета". В процессе полета ты вынужден следить за всем происходящим, совершать массу действий одновременно, чтобы лететь. Другое дело: остановиться, заправиться и еще раз посмотреть на маршрут. Вдруг захочется его улучшить или изменить, а то летишь часто на автомате", - поделилась инсайтом Смеюха.