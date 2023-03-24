ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вільний вітер Таврії": слушайте эмоциональную песню-посвящение Херсону

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 13:43
"Вільний вітер Таврії": слушайте эмоциональную песню-посвящение Херсону YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)
Автор: Styler

24 марта киевский исполнитель YARON выпустил песню "Вільний вітер" - свое посвящение городу Херсон, который восемь месяцев прожил в оккупации, выдержав террор, ограбление, убийство и пытки. Городу, который активно демонстрировал врагам свою ярость и ненависть, сопротивлялся и ждал возвращения Украины.

"Вільний вітер" - абстрактный альманах из образов и историй, которые Ярон Муравьев (настоящее имя артиста) увидел, услышал и пережил во время посещения освобожденного от оккупантов города осенью.

Ужас и абсурд увиденного Ярон объединил в "путешествие по сну, очень близкое к реальности".

&quot;Вільний вітер Таврії&quot;: слушайте эмоциональную песню-посвящение Херсону

&quot;Вільний вітер Таврії&quot;: слушайте эмоциональную песню-посвящение Херсону

Ярон в Херсоне (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

"Существует гипотеза "жуткой долины" - когда видишь что-то достаточно привычное, но чувствуешь опасность. Какой-то элемент или деталь в увиденном, часто незаметная, делает все вокруг в жутком смысле другим", - говорит артист.

Именно с такими эмоциями прошла поездка в деоккупированный Херсон.

"Полупустые улицы, переименованные магазины, неукраинские номера телефонов в объявлениях на столбах, усталые глаза местных. Все это вместе создавало жуткую атмосферу. А что было во время оккупации, я даже боюсь представлять", - рассказывает он.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева кардинально сменила имидж и показала новое видео на украиноязычную песню.

Читайте РБК-Украина в Google News
музика Новости шоу-бизнеса