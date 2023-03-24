ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вільний вітер Таврії": слухайте емоційну пісню-присвяту Херсону

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 13:43
"Вільний вітер Таврії": слухайте емоційну пісню-присвяту Херсону YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)
Автор: Styler

24 березня київський виконавець YARON випустив пісню "Вільний вітер" - своє присвячення місту Херсон, яке вісім місяців прожило в окупації, витримавши терор, пограбування, вбивства та катування. Місту, яке активно демонструвало ворогам свою лють та ненависть, чинило опір та чекало на повернення України.

"Вільний вітер" - абстрактний альманах з образів та історій, які Ярон Муравйов (справжнє ім'я артиста) побачив, почув та пережив під час відвідування звільненого від окупантів міста восени.

Жах та абсурд побаченого Ярон об'єднав у "мандрівку по сну, який дуже близький до реальності".

&quot;Вільний вітер Таврії&quot;: слухайте емоційну пісню-присвяту Херсону

&quot;Вільний вітер Таврії&quot;: слухайте емоційну пісню-присвяту Херсону

Ярон у Херсоні (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

"Існує гіпотеза "моторошної долини" - коли бачиш щось досить звичне, але відчуваєш небезпеку. Якийсь елемент чи деталь в побаченому, часто непомітно яка саме, робить все навколо в моторошному сенсі іншим", - говорить артист.

Саме з такими емоціями пройшла його поїздка в деокупований Херсон.

"Напівпусті вулиці, перейменовані магазини, неукраїнські номери телефонів в об`явах на стовпах, втомлені очі місцевих. Все це разом створювало моторошну атмосферу. А що було під час окупації, я навіть боюся уявляти", - розповідає він.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва кардинально змінила імідж і показала нове відео на україномовну пісню.

Читайте РБК-Україна в Google News
музика Новини шоу-бізнесу