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"Вільний вітер Таврії": слушайте эмоциональную песню-посвящение Херсону

YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)
Автор: Styler

24 марта киевский исполнитель YARON выпустил песню "Вільний вітер" - свое посвящение городу Херсон, который восемь месяцев прожил в оккупации, выдержав террор, ограбление, убийство и пытки. Городу, который активно демонстрировал врагам свою ярость и ненависть, сопротивлялся и ждал возвращения Украины.

"Вільний вітер" - абстрактный альманах из образов и историй, которые Ярон Муравьев (настоящее имя артиста) увидел, услышал и пережил во время посещения освобожденного от оккупантов города осенью.

Ужас и абсурд увиденного Ярон объединил в "путешествие по сну, очень близкое к реальности".

Ярон в Херсоне (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

"Существует гипотеза "жуткой долины" - когда видишь что-то достаточно привычное, но чувствуешь опасность. Какой-то элемент или деталь в увиденном, часто незаметная, делает все вокруг в жутком смысле другим", - говорит артист.

Именно с такими эмоциями прошла поездка в деоккупированный Херсон.

"Полупустые улицы, переименованные магазины, неукраинские номера телефонов в объявлениях на столбах, усталые глаза местных. Все это вместе создавало жуткую атмосферу. А что было во время оккупации, я даже боюсь представлять", - рассказывает он.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева кардинально сменила имидж и показала новое видео на украиноязычную песню.

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