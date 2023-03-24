"Вільний вітер Таврії": слушайте эмоциональную песню-посвящение Херсону

Ужас и абсурд увиденного Ярон объединил в "путешествие по сну, очень близкое к реальности".

Ярон в Херсоне (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

"Существует гипотеза "жуткой долины" - когда видишь что-то достаточно привычное, но чувствуешь опасность. Какой-то элемент или деталь в увиденном, часто незаметная, делает все вокруг в жутком смысле другим", - говорит артист.

Именно с такими эмоциями прошла поездка в деоккупированный Херсон.

"Полупустые улицы, переименованные магазины, неукраинские номера телефонов в объявлениях на столбах, усталые глаза местных. Все это вместе создавало жуткую атмосферу. А что было во время оккупации, я даже боюсь представлять", - рассказывает он.