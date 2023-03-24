"Вільний вітер Таврії": слухайте емоційну пісню-присвяту Херсону

Жах та абсурд побаченого Ярон об'єднав у "мандрівку по сну, який дуже близький до реальності".

Ярон у Херсоні (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

"Існує гіпотеза "моторошної долини" - коли бачиш щось досить звичне, але відчуваєш небезпеку. Якийсь елемент чи деталь в побаченому, часто непомітно яка саме, робить все навколо в моторошному сенсі іншим", - говорить артист.

Саме з такими емоціями пройшла його поїздка в деокупований Херсон.

"Напівпусті вулиці, перейменовані магазини, неукраїнські номери телефонів в об`явах на стовпах, втомлені очі місцевих. Все це разом створювало моторошну атмосферу. А що було під час окупації, я навіть боюся уявляти", - розповідає він.