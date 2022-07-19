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У Вінниці померла лікар, мама трьох дітей, яка приймала пацієнтів під час ракетного удару

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Вінниця, Вівторок 19 липня 2022 10:23
У Вінниці померла лікар, мама трьох дітей, яка приймала пацієнтів під час ракетного удару Фото: Лікар Наталя Фальштинська померла у лікарні
Автор: Світлана Мащенко

У лікарні померла Наталя Фальштинська, лікар-невролог клініки "Нейромед", яка була частиною будинку побуту "Ювілейний". Вона в момент ракетного удару по Вінниці 14 липня була в клініці, приймала пацієнтів.

Трагічну звістку підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Тепер кількість жертв зросла до 25.

У Наталі лишилося троє дітей

Її чоловік, теж лікар, служить в ЗСУ.

14 липня Наталя отримала відкриту черепно-мозкову травму з проникаючим осколочним пораненням та опіки ніг. У реанімації ввели в медикаментозну кому.

У Вінниці померла лікар, мама трьох дітей, яка приймала пацієнтів під час ракетного удару

Фото: Наталя разом з чоловіком (facebook.com)

Ноги довелося ампутувати по середину стегна.

Вона кілька днів боролася за життя у реанімаційному відділенні Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. 19 липня Наталя Фальштинська померла.

Фото: У Вінниці померла лікар, мама трьох дітей, яка приймала пацієнтів під час ракетного удару

Фото: Наталя Фальштинська (facebook.com)

Що відомо про інших працівників лікарні

Після ранкової атаки "Ювілейного" загинула частина працівників лікарні та пацієнтів загинули. Серед них - двоє адміністраторів. А за життя доктора Павла Ковальчука, одного з кращих дитячих неврологів України, зараз борються лікарі.

Загинула в "Нейромеді" і дитина. Хлопчик у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Раніше ми писали, що рятувальники закінчили розбір завалів після ракетного удару по Ювілейному у Вінниці.

Також повідомлялося, що в лікарнях продовжують перебувати понад 60 постраждалих.

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