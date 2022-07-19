ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Виннице умерла врач, мама троих детей, которая принимала пациентов во время ракетного удара

Новина українською →
Вінниця, Вторник 19 июля 2022 10:23
В Виннице умерла врач, мама троих детей, которая принимала пациентов во время ракетного удара Фото: врач Наталья Фальштинская умерла в больнице
Автор: Светлана Мащенко

В больнице скончалась Наталья Фальштинська, врач-невролог клиники "Нейромед", которая была частью дома быта "Юбилейный". Она в момент ракетного удара по Виннице 14 июля была в клинике, принимала пациентов.

Трагическое известие подтвердил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Теперь число жертв возросло до 25.

У Натальи осталось трое детей

Ее муж, тоже врач, служит в ВСУ.

14 июля Наталья получила открытую черепно-мозговую травму с проникающим осколочным ранением и ожоги ног. В реанимации ввели в медикаментозную кому.

В Виннице умерла врач, мама троих детей, которая принимала пациентов во время ракетного удара

Фото: Наталья вместе с мужем (facebook.com)

Ноги пришлось ампутировать по середину бедра.

Она несколько дней боролась за жизнь в реанимационном отделении Военно-медицинского клинического центра Центрального региона. 19 июля Наталья Фальштинская умерла.

Фото: В Виннице умерла врач, мама троих детей, которая принимала пациентов во время ракетного удара

Фото: Наталья Фальштинська (facebook.com)

Что известно о других работниках больницы

После утренней атаки "Юбилейного" погибла часть работников больницы и пациентов погибли. Среди них-двое администраторов. А за жизнь доктора Павла Ковальчука, одного из лучших детских неврологов Украины, сейчас борются врачи.

Погиб в" Нейромеде " и ребенок. Мальчик в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с мамой.

Ранее мы писали, что спасатели закончили разбор завалов после ракетного удара по Юбилейному в Виннице.

Также сообщалось, что в больницах продолжают находиться более 60 пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь