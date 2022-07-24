Вітаміни бувають жіночі та чоловічі: які підходять саме вам (інструкція)

"Якщо ви відносно здорові і здорові, вам не потрібні ніякі добавки. Але якщо у вас неспокійний спосіб життя або ви дотримуєтеся обмежувальної дієти, такої як веганство, то ваше тіло може не отримувати те, що йому потрібно. Прийом вітамінів може бути корисним", - розповів фармацевт Майкл Сем-Йорк.

Що потрібно приймати?

Вагітні жінки повинні приймати фолієву кислоту, щоб зменшити ризик нестабільного хребта у дітей.

Вітамін D є добавкою, яку найчастіше призначають лікарі загальної практики.

Незважаючи на те, що наш організм виробляє вітамін D з сонячного світла, Національна служба охорони здоров'я США рекомендує всім приймати добавки восени й взимку, а дітям у віці від одного до чотирьох років — цілий рік. Це життєво важливо для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів. Але якщо у вас є побоювання щодо прийому - можна здати аналіз.

Які вітаміни потрібні жінкам

Вітамін D потрібен для здоров'я кісток, зубів і м'язів

Омега-3 покращує роботу мозку

Фолієва кислота необхідна для вагітних жінок, вона знижує ризик дефектів нервової трубки у дітей.

Вважається, що у кожного четвертого з нас мало заліза. Воно може допомогти при анемії й важких менструаціях.

Цинк - це здоровий кровотік, загоєння ран і хороший зір.

Магній: для здоров'я серця, для регулювання рівня цукру в крові та підвищення поганого настрою.

B12: для сильної втоми і підвищення енергії

Куркума: відмінний протизапальний засіб. Доступна в якості добавки або просто для додавання спеції в їжу.

Масло примули вечірньої полегшує симптоми менопаузи

Вітамін B6 допомагає заснути.

Які вітаміни необхідні чоловікам