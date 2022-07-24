Вітаміни бувають жіночі та чоловічі: які підходять саме вам (інструкція)
Більшість людей приймає вітаміни бездумно. Важливо знати, що здоровій людині вони не потрібні.
У виданні The Sun розповіли, як правильно вживати добавки, і кому вони необхідні.
"Якщо ви відносно здорові і здорові, вам не потрібні ніякі добавки. Але якщо у вас неспокійний спосіб життя або ви дотримуєтеся обмежувальної дієти, такої як веганство, то ваше тіло може не отримувати те, що йому потрібно. Прийом вітамінів може бути корисним", - розповів фармацевт Майкл Сем-Йорк.
Що потрібно приймати?
Вагітні жінки повинні приймати фолієву кислоту, щоб зменшити ризик нестабільного хребта у дітей.
Вітамін D є добавкою, яку найчастіше призначають лікарі загальної практики.
Незважаючи на те, що наш організм виробляє вітамін D з сонячного світла, Національна служба охорони здоров'я США рекомендує всім приймати добавки восени й взимку, а дітям у віці від одного до чотирьох років — цілий рік. Це життєво важливо для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів. Але якщо у вас є побоювання щодо прийому - можна здати аналіз.
Які вітаміни потрібні жінкам
- Вітамін D потрібен для здоров'я кісток, зубів і м'язів
- Омега-3 покращує роботу мозку
- Фолієва кислота необхідна для вагітних жінок, вона знижує ризик дефектів нервової трубки у дітей.
- Вважається, що у кожного четвертого з нас мало заліза. Воно може допомогти при анемії й важких менструаціях.
- Цинк - це здоровий кровотік, загоєння ран і хороший зір.
- Магній: для здоров'я серця, для регулювання рівня цукру в крові та підвищення поганого настрою.
- B12: для сильної втоми і підвищення енергії
- Куркума: відмінний протизапальний засіб. Доступна в якості добавки або просто для додавання спеції в їжу.
- Масло примули вечірньої полегшує симптоми менопаузи
- Вітамін B6 допомагає заснути.
Які вітаміни необхідні чоловікам
- Омега-3 потрібен для здоров'я мозку і суглобів
- Вітамін D допомагає здоровим кісткам, зубам і м'язам
- B12 потрібен для енергії
- Цинк для підвищення сексуального життя
- Куркума має протизапальну дію
- Корінь маку - трава, яка може підвищити чоловічу фертильність, рівень енергії та зменшити стрес.
- Женьшень - підвищує рівень енергії
- Магній - це здорове серце і рівень холестерину
- Вітамін C - зростання м'язів і імунітет
- Тіамін підвищує рівень енергії і лібідо.
Як ми раніше писали, недолік цього вітаміну може привести вас до онкології.
До речі, якщо часто хворієте, зверніть увагу на корінь імбиру.