Витамины бывают женские и мужские: какие подходят именно вам (инструкция)

"Если вы относительно здоровы и здоровы, вам не нужны никакие добавки. Но если у вас беспокойный образ жизни или вы придерживаетесь ограничительной диеты, такой как веганство, то ваше тело может не получать то, что ему нужно. Прием витаминов может быть полезным", - рассказал фармацевт Майкл Сэм-Йорк.

Что нужно принимать?

Беременные женщины должны принимать фолиевую кислоту, чтобы снизить риск неустойчивого позвоночника у детей.

Витамин D является добавкой, которую чаще всего назначают врачи общей практики.

Несмотря на то, что наш организм вырабатывает витамин D из солнечного света, Национальная служба здравоохранения США рекомендует всем принимать добавки осенью и зимой, а детям в возрасте от одного до четырех лет — круглый год. Это жизненно важно для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Но если у вас есть опасения относительно приема - можно сдать анализ.

Какие витамины нужны женщинам

Витамин D нужен для здоровья костей, зубов и мышц

Омега-3 улучшает работу мозга

Фолиевая кислота необходима для беременных женщин, она снижает риск дефектов нервной трубки у детей.

Считается, что у каждого четвертого из нас мало железа. Оно может помочь при анемии и тяжелых менструациях.

Цинк: здоровый кровоток, заживление ран и хорошее зрение.

Магний: для здоровья сердца, для регулирования уровня сахара в крови и повышения плохого настроения.

B12: для сильной усталости и повышения энергии

Куркума: отличное противовоспалительное средство. Доступна в качестве добавки или просто для добавления специи в пищу.

Масло примулы вечерней облегчает симптомы менопаузы

Витамин B6 помогает заснуть.

Какие витамины необходимы мужчинам