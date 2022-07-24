Витамины бывают женские и мужские: какие подходят именно вам (инструкция)
Большинство людей принимает витамины бездумно. Важно знать, что здоровому человеку они не нужны.
В издании The Sun рассказали, как правильно употреблять добавки, и кому они необходимы.
"Если вы относительно здоровы и здоровы, вам не нужны никакие добавки. Но если у вас беспокойный образ жизни или вы придерживаетесь ограничительной диеты, такой как веганство, то ваше тело может не получать то, что ему нужно. Прием витаминов может быть полезным", - рассказал фармацевт Майкл Сэм-Йорк.
Что нужно принимать?
Беременные женщины должны принимать фолиевую кислоту, чтобы снизить риск неустойчивого позвоночника у детей.
Витамин D является добавкой, которую чаще всего назначают врачи общей практики.
Несмотря на то, что наш организм вырабатывает витамин D из солнечного света, Национальная служба здравоохранения США рекомендует всем принимать добавки осенью и зимой, а детям в возрасте от одного до четырех лет — круглый год. Это жизненно важно для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Но если у вас есть опасения относительно приема - можно сдать анализ.
Какие витамины нужны женщинам
- Витамин D нужен для здоровья костей, зубов и мышц
- Омега-3 улучшает работу мозга
- Фолиевая кислота необходима для беременных женщин, она снижает риск дефектов нервной трубки у детей.
- Считается, что у каждого четвертого из нас мало железа. Оно может помочь при анемии и тяжелых менструациях.
- Цинк: здоровый кровоток, заживление ран и хорошее зрение.
- Магний: для здоровья сердца, для регулирования уровня сахара в крови и повышения плохого настроения.
- B12: для сильной усталости и повышения энергии
- Куркума: отличное противовоспалительное средство. Доступна в качестве добавки или просто для добавления специи в пищу.
- Масло примулы вечерней облегчает симптомы менопаузы
- Витамин B6 помогает заснуть.
Какие витамины необходимы мужчинам
- Омега-3 нужен для здоровья мозга и суставов
- Витамин D помогает здоровым костям, зубам и мышцам
- B12 нужен для энергии
- Цинк для повышения сексуальной жизни
- Куркума - противовоспалительное
- Корень мака - трава, которая может повысить мужскую фертильность, уровень энергии и уменьшить стресс.
- Женьшень - повышает уровень энергии
- Магний - это здоровое сердце и уровень холестерина
- Витамин С - рост мышц и иммунитет
- Тиамин повышает уровень энергии и либидо.
Как мы ранее писали, недостаток этого витамина может привести вас к онкологии.
Кстати, если часто болеете, обратите внимание на корень имбиря.