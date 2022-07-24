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Витамины бывают женские и мужские: какие подходят именно вам (инструкция)

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Воскресенье 24 июля 2022 18:15
Витамины бывают женские и мужские: какие подходят именно вам (инструкция) Фото: Какие витамины нужно принимать мужчинам и женщинам (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Большинство людей принимает витамины бездумно. Важно знать, что здоровому человеку они не нужны.

В издании The Sun рассказали, как правильно употреблять добавки, и кому они необходимы.

"Если вы относительно здоровы и здоровы, вам не нужны никакие добавки. Но если у вас беспокойный образ жизни или вы придерживаетесь ограничительной диеты, такой как веганство, то ваше тело может не получать то, что ему нужно. Прием витаминов может быть полезным", - рассказал фармацевт Майкл Сэм-Йорк.

Что нужно принимать?

Беременные женщины должны принимать фолиевую кислоту, чтобы снизить риск неустойчивого позвоночника у детей.

Витамин D является добавкой, которую чаще всего назначают врачи общей практики.

Несмотря на то, что наш организм вырабатывает витамин D из солнечного света, Национальная служба здравоохранения США рекомендует всем принимать добавки осенью и зимой, а детям в возрасте от одного до четырех лет — круглый год. Это жизненно важно для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Но если у вас есть опасения относительно приема - можно сдать анализ.

Какие витамины нужны женщинам

  • Витамин D нужен для здоровья костей, зубов и мышц
  • Омега-3 улучшает работу мозга
  • Фолиевая кислота необходима для беременных женщин, она снижает риск дефектов нервной трубки у детей.
  • Считается, что у каждого четвертого из нас мало железа. Оно может помочь при анемии и тяжелых менструациях.
  • Цинк: здоровый кровоток, заживление ран и хорошее зрение.
  • Магний: для здоровья сердца, для регулирования уровня сахара в крови и повышения плохого настроения.
  • B12: для сильной усталости и повышения энергии
  • Куркума: отличное противовоспалительное средство. Доступна в качестве добавки или просто для добавления специи в пищу.
  • Масло примулы вечерней облегчает симптомы менопаузы
  • Витамин B6 помогает заснуть.

Какие витамины необходимы мужчинам

  • Омега-3 нужен для здоровья мозга и суставов
  • Витамин D помогает здоровым костям, зубам и мышцам
  • B12 нужен для энергии
  • Цинк для повышения сексуальной жизни
  • Куркума - противовоспалительное
  • Корень мака - трава, которая может повысить мужскую фертильность, уровень энергии и уменьшить стресс.
  • Женьшень - повышает уровень энергии
  • Магний - это здоровое сердце и уровень холестерина
  • Витамин С - рост мышц и иммунитет
  • Тиамин повышает уровень энергии и либидо.

Как мы ранее писали, недостаток этого витамина может привести вас к онкологии.

Кстати, если часто болеете, обратите внимание на корень имбиря.

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