Если часто болеете, обратите внимание на корень имбиря

Обычно корень имбиря употребляют свежим, сушат или маринуют. Но самый полезный он в свежем виде. Имбирь укрепляет организм и иммуносистему, и тем самым является помощником в борьбе с простудами и вирусами.

Сара Стил, диетолог из США, рассказала изданию, зачем добавлять имбирь в свой рацион.

Польза имбиря для здоровья

"Для начала следует отметить, что имбирь содержит много гингерола, который является мощным антиоксидантным соединением. Антиоксиданты защищают клетки вашего организма от свободных радикалов, которые могут играть роль в развитии сердечно-сосудистых, раковых и других заболеваний.

Имбирь имеет много преимуществ для здоровья, включая противовоспалительное действие, помогает при тошноте, улучшает пищеварение, а также полезен при похудении", - говорит Стил.

Кроме того, исследования также показывают, что имбирь может помочь уменьшить давление на нижний пищеводный сфинктер, уменьшить кишечные спазмы и предотвратить расстройство желудка, газообразованию и вздутию живота.

Сушеный имбирь (фото: pixabay)

Также доказано, что имбирь способствует ускорению пищеварения (или опорожнению желудка). Особенно это важно для тех, кто испытывает расстройство пищеварения, ведь тем самым ускоряется процесс выведения токсинов из организма.

Имбирь также используется для облегчение утренней тошноты во время беременности. В частности, в одном из исследований говорится, что "имбирь был эффективным в лечении тошноты и рвоты во время беременности", уменьшая симптомы на 60% в течение недели.

Пряный корень играет роль в регулировании уровня сахара и холестерина в крови.

"Имбирь улучшает липидные профили (холестерин, триглицериды) и уровень глюкозы в крови. Это означает, что имбирь может сыграть роль в снижении риска сердечных заболеваний и диабета", - говорит другой диетолог Кейтлин Мейдмент.

Маринованный имбирь

Маринованный имбирь стимулирует метаболизм, поэтому съеденное начинает активно перерабатываться в энергию, а не уходит в стратегические запасы на боках, бедрах и животе.

Маринованный имбирь обладает следующими свойствами:

бактерицидные

антисептические

метаболические

глистогонные

антиоксидантные

спазмолитические

тонизирующие

обезболивающие

желчегонные

мочегонные

Маринованный имбирь с суши (фото: pixabay)

Преимущества имбирного сока

Кейтлин Мейдмент утверждает, что имбирные шоты (сок полученный из имбиря с добавлением кайенского перца) используются в небольших дозах, чтобы облегчить тошноту, рвоту и проблемы с желудком.

Они, как правило, высококонцентрированные, поэтому имеют сильный пряный вкус. Но самое важное, что такие "шоты" являются - витаминной "бомбой", которая существенно повышает иммунитет.

Имбирные шоты можно купить в интернете (фото: amazon.com)

"Одной порции имбиря на основе фруктового сока в день достаточно для общего здоровья. Если вы хотите потреблять больше, предлагаю пить имбирный чай с лимоном или без него", - добавляет доктор Сара Стил

Полезные свойства имбирного чая

Имбирный чай - еще один простой и вкусный способ употребления имбиря. Конечно таким способом мы не получим такого количества витаминов, как от имбирного сока, но все равно это полезно.

Исследование показало, что у людей с сахарным диабетом 2 типа, которые пили черный чай с кардамоном, корицей, имбирем или шафраном в течение двух месяцев, наблюдали уменьшение "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и увеличение "хорошего" холестерина ЛПВП (Липопротеины высокой плотности).

Кроме того, исследования также показывают, что имбирный чай может помочь повысить иммунитет и облегчить простуду и аллергию, а также помогает при заложенности носа.

Добавление лимона в имбирный чай - это отличный способ сбалансировать вкус специи, особенно если вы считаете, что она слишком специфична для вас. Это также может сделать его вкус более освежающим.

Имбирный чай (фото: pixabay)

Рецепт имбирного чая

С имбиря нужно снять кожицу, а сам корень нарезать тонкими слайсами.

Лимон помыть, обдать горячей водой, после чего нарезать кружочками.

Вскипятить воду.

В чайник для заваривания добавляем слайс имбиря, кружочки лимона, после заливаем кипятком и накрываем крышкой. Через 15 минут ароматный чай можно разлить по чашкам.

Сколько в день можно есть имбиря?

Если вы употребляете имбирь к чаю, или в тертом виде для любых блюд, вряд ли вы сможете съесть его слишком много.

Физически невозможно съесть вредное количество имбиря, ведь организм просто включит рвотный рефлекс, еще задолго до опасного количества.

Противопоказания существуют для людей, принимающих лекарства против свертывания крови (антикоагулянты) то есть те лекарства, которые предотвращают образование тромбов. Также не рекомендовано употреблять имбирь людям с болезнями желчного пузыря.

Свежий корень имбиря - самый полезный (фото: pexels)