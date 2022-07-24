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Вітаміни бувають жіночі та чоловічі: які підходять саме вам (інструкція)

Фото: які вітаміни потрібно приймати чоловікам і жінкам (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Більшість людей приймає вітаміни бездумно. Важливо знати, що здоровій людині вони не потрібні.

У виданні The Sun розповіли, як правильно вживати добавки, і кому вони необхідні.

"Якщо ви відносно здорові і здорові, вам не потрібні ніякі добавки. Але якщо у вас неспокійний спосіб життя або ви дотримуєтеся обмежувальної дієти, такої як веганство, то ваше тіло може не отримувати те, що йому потрібно. Прийом вітамінів може бути корисним", - розповів фармацевт Майкл Сем-Йорк.

Що потрібно приймати?

Вагітні жінки повинні приймати фолієву кислоту, щоб зменшити ризик нестабільного хребта у дітей.

Вітамін D є добавкою, яку найчастіше призначають лікарі загальної практики.

Незважаючи на те, що наш організм виробляє вітамін D з сонячного світла, Національна служба охорони здоров'я США рекомендує всім приймати добавки восени й взимку, а дітям у віці від одного до чотирьох років — цілий рік. Це життєво важливо для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів. Але якщо у вас є побоювання щодо прийому - можна здати аналіз.

Які вітаміни потрібні жінкам

  • Вітамін D потрібен для здоров'я кісток, зубів і м'язів
  • Омега-3 покращує роботу мозку
  • Фолієва кислота необхідна для вагітних жінок, вона знижує ризик дефектів нервової трубки у дітей.
  • Вважається, що у кожного четвертого з нас мало заліза. Воно може допомогти при анемії й важких менструаціях.
  • Цинк - це здоровий кровотік, загоєння ран і хороший зір.
  • Магній: для здоров'я серця, для регулювання рівня цукру в крові та підвищення поганого настрою.
  • B12: для сильної втоми і підвищення енергії
  • Куркума: відмінний протизапальний засіб. Доступна в якості добавки або просто для додавання спеції в їжу.
  • Масло примули вечірньої полегшує симптоми менопаузи
  • Вітамін B6 допомагає заснути.

Які вітаміни необхідні чоловікам

  • Омега-3 потрібен для здоров'я мозку і суглобів
  • Вітамін D допомагає здоровим кісткам, зубам і м'язам
  • B12 потрібен для енергії
  • Цинк для підвищення сексуального життя
  • Куркума має протизапальну дію
  • Корінь маку - трава, яка може підвищити чоловічу фертильність, рівень енергії та зменшити стрес.
  • Женьшень - підвищує рівень енергії
  • Магній - це здорове серце і рівень холестерину
  • Вітамін C - зростання м'язів і імунітет
  • Тіамін підвищує рівень енергії і лібідо.

Як ми раніше писали, недолік цього вітаміну може привести вас до онкології.

До речі, якщо часто хворієте, зверніть увагу на корінь імбиру.

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