Вітаміни бувають жіночі та чоловічі: які підходять саме вам (інструкція)

Більшість людей приймає вітаміни бездумно. Важливо знати, що здоровій людині вони не потрібні.

У виданні The Sun розповіли, як правильно вживати добавки, і кому вони необхідні.

Незважаючи на те, що наш організм виробляє вітамін D з сонячного світла, Національна служба охорони здоров'я США рекомендує всім приймати добавки восени й взимку, а дітям у віці від одного до чотирьох років — цілий рік. Це життєво важливо для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів. Але якщо у вас є побоювання щодо прийому - можна здати аналіз.

Вагітні жінки повинні приймати фолієву кислоту, щоб зменшити ризик нестабільного хребта у дітей.

"Якщо ви відносно здорові і здорові, вам не потрібні ніякі добавки. Але якщо у вас неспокійний спосіб життя або ви дотримуєтеся обмежувальної дієти, такої як веганство, то ваше тіло може не отримувати те, що йому потрібно. Прийом вітамінів може бути корисним", - розповів фармацевт Майкл Сем-Йорк.

Як ми раніше писали, недолік цього вітаміну може привести вас до онкології.

До речі, якщо часто хворієте, зверніть увагу на корінь імбиру.