Витамины бывают женские и мужские: какие подходят именно вам (инструкция)

Большинство людей принимает витамины бездумно. Важно знать, что здоровому человеку они не нужны.

В издании The Sun рассказали, как правильно употреблять добавки, и кому они необходимы.

Несмотря на то, что наш организм вырабатывает витамин D из солнечного света, Национальная служба здравоохранения США рекомендует всем принимать добавки осенью и зимой, а детям в возрасте от одного до четырех лет — круглый год. Это жизненно важно для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Но если у вас есть опасения относительно приема - можно сдать анализ.

Витамин D является добавкой, которую чаще всего назначают врачи общей практики.

Беременные женщины должны принимать фолиевую кислоту, чтобы снизить риск неустойчивого позвоночника у детей.

"Если вы относительно здоровы и здоровы, вам не нужны никакие добавки. Но если у вас беспокойный образ жизни или вы придерживаетесь ограничительной диеты, такой как веганство, то ваше тело может не получать то, что ему нужно. Прием витаминов может быть полезным", - рассказал фармацевт Майкл Сэм-Йорк.

Как мы ранее писали, недостаток этого витамина может привести вас к онкологии.

Кстати, если часто болеете, обратите внимание на корень имбиря.