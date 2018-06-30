Увага! Синоптики попередили про погіршення погодних умов

У неділю сильно похолодає

У найближчу добу погода в Україні суттєво погіршиться. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У найближчу добу в багатьох областях України пройдуть грози, місцями можливі град та шквали. Вітер підніметься до 15-20 м/с.

"30 червня місцями грози, у південних, центральних і східних областях місцями град і шквали 15-20 м/с, в західних і північних областях місцями сильні дощі. Вдень 30 червня в північних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, у більшості центральних областей та на Одещині сильний дощ", - сказано в повідомленні ДСНС.

А на сайті українського гідрометцентру повідомляється, що 1 липня в Україні буде холодно і дощитиме. Температура повітря опуститься майже у всіх регіонах країни, крім півдня і сходу.

На заході буде йти дощ, температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів, вдень від +11 до +14 вночі.

На сході країни невеликі дощі. Температура повітря вдень від +27 до +29 градусів, вночі від +17 до +19 градусів.

На півдні періодичні дощі, вдень від +22 до +27 градусів, вночі +14 +16 градусів. На півночі дощ і холодно, вдень +17 +19 градусів, вночі +13 +15 градусів.

В центральній частині країни буде холодно, місцями періодичні дощі. Денна температура становитиме від +17 до +22 градусів, вночі від +12 до +16 градусів.

У столиці в неділю дощитиме і холодно. Вдень стовпчики термометра покажуть до +18 градусів, вночі температура опуститься до +12 +14 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

"За даними Укргідрометцентру, протягом 30 червня, у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами на річках басейнів Дністра, Сяну, Пруту і Серету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл) Можливо формування дощових паводків з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м", - повідомляють рятувальники.

До речі, синоптики розповіли, де пройдуть дощі в суботу.

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