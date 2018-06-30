Внимание! Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

В воскресенье сильно похолодает

В ближайшие сутки погода в Украине существенно ухудшится. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ближайшие сутки во многих областях Украины пройдут грозы, возможны местами град и шквалы. Ветер поднимется до 15-20 м/с.

"30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях местами сильные дожди. Днем 30 июня в северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области сильный дождь", - сказано в сообщении ГСЧС.

А на сайте украинского гидрометцентра сообщается, что 1 июля в Украине будет холодно и дождливо. Температура воздуха опустится почти во всех регионах страны, кроме юга и востока.

На западе будет идти дождь, температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов днем и от +11 до +14 ночью.

На востоке страны небольшие дожди. Температура воздуха днем от +27 до +29 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

На юге периодические дожди, днем от +22 до +27 градусов, ночью +14 +16 градусов. На севере дождь и холодно, днем +17 +19 градусов, ночью +13 +15 градусов.

В центральной части страны будет холодно, местами периодические дожди. Дневная температура составит от +17 до +22 градусов, ночь от +12 до +16 градусов.

В столице в воскресенье будет дождливо и холодно. Днем столбики термометра покажут до +18 градусов, ночью температура опустится до +12 +14 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

"По данным Укргидрометцентра, в течение 30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Серета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) Возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м ", - сообщают спасатели.

Кстати, синоптики рассказали, где пройдут дожди в субботу.

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