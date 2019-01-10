ЗНО 2019: які зміни чекають випускників

Фото: Тестування (УНІАН)

Став відомий графік проведення зовнішнього незалежного тестування на 2019 рік

В 2019 році Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) пройде з 21 травня по 12 липня, а реєстрація на ЗНО почнеться менше ніж через місяць, 5 лютого. Що змінилося в цьому році в правилах тестування ЗНО, повідомляє видання Osvita.ua.

В 2019 році ЗНО доведеться здавати студентам коледжів, технікумів і ПТУ. Для отримання атестації їм доведеться обов'язково здати українську мову та літературу, математику чи історію України – на вибір.

У цьому році ЗНО зможуть здати і ті, у кого є проблеми із зором. Для них підготують тестування з української мови та літератури, математики, історії України та біології з крапковим шрифтом Брайля. Крім того, в 2019 році очікується тестування на спеціальних комп'ютерних програмах для людей з глибокими порушеннями зору.

Випускники шкіл також будуть здавати українську мову та літературу в обов'язковому порядку, а другий предмет можна буде вибрати: математика або історія України. Також можна здати обидва предмета. Третій предмет можна вибрати – це може бути іноземна мова або біологія, хімія, географія, фізика. Всього можна здати чотири предмета.

На кожен з них встановлять пороговий бал. Якщо бал після тестування буде нижче порогового, то використовувати результат для вступу до ВНЗ буде не можна. При чому пороговий бал буде визначатися вже за підсумками ЗНО з усіх предметів. Пороговий бал з математики, української мови, літератури та фізики стане відомий до 13 червня. З біології – до 19 червня. З історії України, географії та хімії – до 24 червня.

Реєстрація на ЗНО розпочнеться 5 лютого і завершиться 25 березня. Учнів ПТУ, коледжів і технікумів повинні зареєструвати керівники навчального закладу.

Для реєстрації і створення реєстраційної картки потрібно підготувати пакет документів і передати в Регіональний центр оцінювання якості освіти (РЦОЯО)

У пакет входять:

- дві однакові фотокартки для документів розміром 3×4.

- реєстраційна картка. Для її реєстрації потрібно зайти на сайт zno.testportal.com.ua. Там же потрібно вказати предмети, які будете здавати на ЗНО.

- ті, хто проходять Державну підсумкову атестацію, повинні передати свої документи в навчальний заклад, а керівництво вже відправляє їх у РЦОЯО.

- в інших випадках – документи потрібно надіслати самостійно.

- у відповідь повинні надіслати сертифікат з повідомленням про реєстрацію на ЗНО.

- після реєстрації всіх учасників повинні прийти запрошення-перепустки, в яких указано час та місце проведення. Їх також можна буде завантажити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Графік проведення незалежного тестування:

21 травня – математика;

23 травня – українська мова і література;

27 травня – іспанська, німецька, французька мови.

28 травня – англійська мова;

30 травня – фізика;

4 червня – історія України;

6 червня – біологія;

2 червня – географія;

13 червня – хімія;

Результати тестування учасники зможуть подивитися на своїх особистих сторінках до 25 червня. Бали з математики, української мови та літератури, фізики – будуть відомі 14 червня, з іноземних мов та біології – 20 червня, а з географії та хімії – до 25 червня.

Для учасників бойових дій та жителів окупованих територій, які не зможуть взяти участь у основній сесії ЗНО, буде проведена додаткова сесія. Зареєструватися на неї можна буде з 3 по 20 травня, а графік стане відомий до 30 квітня. Результати додаткової сесії ЗНО стануть відомі до 18 липня.

Крім того, завдання ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики та хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами для того, щоб участь у тестуванні могли взяти і представники національних меншин.

Також можна взяти участь у пробній сесії ЗНО. Реєстрація на неї почалася 8 січня. Участь платна – від 132 до 139 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО.

А також ми писали про те, що таке ID-карта для школяра і ЗНО: що потрібно знати.