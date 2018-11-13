ID-карта для школьника и ВНО: что нужно знать

Фото: ID-карты для школьников и ВНО (УНИАН)

Есть несколько категорий граждан, которые могут получить допуск к ВНО без ID-карты

Все школьники, которые достигли 14 лет, должны заранее оформить ID-карту, так как без нее будет невозможно будет зарегистрироваться для прохождения внешнее независимое тестирование в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В 2019 году всем школьникам, которым исполнилось 14 лет, нужно будет подать копию ID-карты при регистрации на ВНО, а также ее будет необходимо предъявить на входе. Также карта понадобится и тем школьникам, которые собираются поступать в высшие учебные заведения после окончания 9-го класса.

Услуга оформления ID-карты бесплатная. Для ее оформления школьник не позднее чем через 1 месяц после дня рождения должен обратиться должен обратиться в территориальное подразделение ГМС или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В ведомстве отметили, что все остальные граждане Украины могут при регистрации на ВНО подавать копию обычного паспорта, а вот свидетельство о рождении уже не подойдет.

Есть определенный перечень школьников, которые смогут зарегистрироваться на ВНО без ID-карты.

К ним относятся те школьники, которые не смогли получить документ, так как проживают на оккупированной территории или на линии разграничения.

Могут зарегистрироваться на ВНО иностранцы или лица без гражданства. Им нужно будет подать копию паспорта или другого документа, который удостоверяет личность.

Также без ID-карты могут регистрироваться те, кто просит о защите в Украине и может предоставить копию справки об обращении за защитой в Украине.

И наконец, жители оккупированных территорий, который учатся на территории, подконтрольной Украине, но потеряли документ, который удостоверяет личность, а восстановить его не могут по каким-либо причинам. В таком случае они должны предоставить справку с фотографией из учебного заведения.

Новые правила касаются всех, кому на 1 мая 2019 года исполнится 14 лет.

Кстати, ранее мы писали о том, что что делать, если банк отказывает в обслуживании по ID-паспортам.

А также рассказывали о том, что биометрический паспорт можно оформить в Интернете.

Видео: РБК-Украина