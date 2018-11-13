ID-карта для школяра і ЗНО: що потрібно знати

Фото: ID-карти для школярів та ЗНО (УНІАН)

Є кілька категорій громадян, які можуть отримати допуск до ЗНО без ID-карти

Всі школярі, які досягли 14 років, повинні заздалегідь оформити ID-карту, так як без неї буде неможливо буде зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного тестування в 2019 році. Про це повідомляється в пресс-службі Міністерства освіти і науки України.

В 2019 році всім школярам, яким виповнилось 14 років, потрібно буде подати копію ID-картки при реєстрації на ЗНО, а також її буде необхідно пред'явити на вході. Також карта знадобиться і тим школярам, які збираються вступати у вищі навчальні заклади після закінчення 9-го класу.

Послуга оформлення ID-картки безкоштовно. Для її оформлення школяр не пізніше ніж через 1 місяць після дня народження повинен звернутися повинен звернутися у територіальний підрозділ ДМС або в центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У відомстві зазначили, що всі інші громадяни України можуть при реєстрації на ЗНО подавати копію звичайного паспорта, а от свідоцтво про народження вже не підійде.

Є певний перелік школярів, які зможуть зареєструватися на ЗНО без ID-карти.

До них належать ті школярі, які не змогли отримати документ, так як проживають на окупованій території або на лінії розмежування.

Можуть зареєструватися на ЗНО іноземці або особи без громадянства. Їм потрібно буде подати копію паспорта або іншого документа, який засвідчує особу.

Також без ID-карти можуть реєструватися ті, хто просить захисту в Україні і може надати копію довідки про звернення за захистом в Україні.

І нарешті, жителі окупованих територій, що навчаються на території, підконтрольній Україні, але втратили документ, який засвідчує особу, а відновити його не можуть з яких-небудь причин. У такому випадку вони повинні надати довідку з фотографією з навчального закладу.

Нові правила стосуються всіх, кому на 1 травня 2019 року виповниться 14 років.

До речі, раніше ми писали про те, що робити, якщо банк відмовляє в обслуговуванні ID-паспортам.

А також розповідали про те, що біометричний паспорт можна оформити в Інтернеті.

Відео: РБК-Україна