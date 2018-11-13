ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ID-карта для школяра і ЗНО: що потрібно знати

STYLERЖиття    13.11.2018 - 18:07
ID-карта для школяра і ЗНО: що потрібно знати
Фото: ID-карти для школярів та ЗНО (УНІАН)

Є кілька категорій громадян, які можуть отримати допуск до ЗНО без ID-карти

Всі школярі, які досягли 14 років, повинні заздалегідь оформити ID-карту, так як без неї буде неможливо буде зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного тестування в 2019 році. Про це повідомляється в пресс-службі Міністерства освіти і науки України.

В 2019 році всім школярам, яким виповнилось 14 років, потрібно буде подати копію ID-картки при реєстрації на ЗНО, а також її буде необхідно пред'явити на вході. Також карта знадобиться і тим школярам, які збираються вступати у вищі навчальні заклади після закінчення 9-го класу.

Послуга оформлення ID-картки безкоштовно. Для її оформлення школяр не пізніше ніж через 1 місяць після дня народження повинен звернутися повинен звернутися у територіальний підрозділ ДМС або в центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У відомстві зазначили, що всі інші громадяни України можуть при реєстрації на ЗНО подавати копію звичайного паспорта, а от свідоцтво про народження вже не підійде.

Є певний перелік школярів, які зможуть зареєструватися на ЗНО без ID-карти.

До них належать ті школярі, які не змогли отримати документ, так як проживають на окупованій території або на лінії розмежування.

Можуть зареєструватися на ЗНО іноземці або особи без громадянства. Їм потрібно буде подати копію паспорта або іншого документа, який засвідчує особу.

Також без ID-карти можуть реєструватися ті, хто просить захисту в Україні і може надати копію довідки про звернення за захистом в Україні.

І нарешті, жителі окупованих територій, що навчаються на території, підконтрольній Україні, але втратили документ, який засвідчує особу, а відновити його не можуть з яких-небудь причин. У такому випадку вони повинні надати довідку з фотографією з навчального закладу.

Нові правила стосуються всіх, кому на 1 травня 2019 року виповниться 14 років.

До речі, раніше ми писали про те, що робити, якщо банк відмовляє в обслуговуванні ID-паспортам.

А також розповідали про те, що біометричний паспорт можна оформити в Інтернеті.

Відео: РБК-Україна

Новини України школьникиВНОID карты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся