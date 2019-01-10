ВНО 2019: какие изменения ждут выпускников

Фото: Тестирование (УНИАН)

Стал известен график проведения внешнего независимого тестирования на 2019 год

В 2019 году Внешнее независимое тестирование (ВНО) пройдет с 21 мая по 12 июля, а регистрация на ВНО начнется менее чем через месяц, 5 февраля. Что изменилось в этом году в правилах тестирования ВНО, сообщает издание Osvita.ua.

В 2019 году ВНО придется сдавать студентам колледжей, техникумов и ПТУ. Для получения аттестации им придется обязательно сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины – на выбор.

В этом году ВНО смогут сдать и те, у кого есть проблемы со зрением. Для них подготовят тестирование по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии с точечным шрифтом Брайля. Кроме того, в 2019 году ожидается тестирование на специальных компьютерных программах для людей с глубокими нарушениями зрения.

Выпускники школ также будут сдавать украинский язык и литературу в обязательном порядке, а второй предмет можно будет выбрать: математика или история Украины. Также можно сдать оба предмета. Третий предмет можно выбрать – это может быть иностранный язык или биология, химия, география, физика. Всего можно сдать четыре предмета.

На каждый из них установят пороговый балл. Если балл после тестирования будет ниже порогового, то использовать результат для поступления в ВУЗ будет нельзя. При чем пороговый балл будет определяться уже по итогам ВНО по всем предметам. Пороговый балл по математике, украинскому языку, литературе и физике станет известен до 13 июня. По биологии – до 19 июня. По истории Украины, географии и химии – до 24 июня.

Регистрация на ВНО начнется 5 февраля и закончится 25 марта. Учеников ПТУ, колледжей и техникумов должны зарегистрировать руководители учебного заведения.

Для регистрации и создании регистрационной карточки нужно подготовить пакет документов и передать в Региональный центр оценивания качеств образования (РЦОКО)

В пакет входят:

- две одинаковые фотографии для документов, 3×4.

- регистрационная карточка. Для ее регистрации нужно зайти на сайт zno.testportal.com.ua. Там же нужно указать предметы, которые будете сдавать на ВНО.

- те, кто проходят Государственную итоговую аттестацию, должны передать свои документы в учебное заведение, а руководство уже отправляет их в РЦОКО.

- в иных случаях – документы нужно отправить самостоятельно.

- в ответ должны прислать сертификат с сообщением о регистрации на ВНО.

- после регистрации всем участникам должны прийти приглашения-пропуски, в которых будут указаны время и место проведения. Их также можно будет загрузить на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

График проведения независимого тестирования:

21 мая – математика;

23 мая – украинский язык и литература;

27 мая – испанский, немецкий, французский языки.

28 мая – английский язык;

30 мая – физика;

4 июня – история Украины;

6 июня – биология;

2 июня – география;

13 июня – химия;

Результаты тестирования участники смогут посмотреть на своих личных страницах до 25 июня. Баллы по математике, украинскому языку и литературе, физике – будут известны 14 июня, по иностранным языкам и биологии – 20 июня, а по географии и химии – до 25 июня.

Для участников боевых действий и жителей оккупированных территорий, которые не смогут принять участие в основной сессии ВНО, будет проведена дополнительная сессия. Зарегистрироваться на нее можно будет с 3 по 20 мая, а график стане известен до 30 апреля. Результаты дополнительной сессии ВНО станут известны до 18 июля.

Кроме того, задания ВНО по истории Украины, математике, биологии, географии, физике и химии будут переведены на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский язык для того, чтобы участие в тестировании могли принять и представители национальных меньшинств.

Также можно поучаствовать в пробной сессии ВНО. Регистрация на нее началась 8 января. Участие платное – от 132 до 139 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине стартовала регистрация на пробное ВНО.

А также мы писали о том, что такое ID-карта для школьника и ВНО: что нужно знать.