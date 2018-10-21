"Вода темно-фіолетова, непередаваний запах": Крим накрила нова катастрофа (фото)

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Кримчани розповіли про забруднення води

Жителі анексованого півострова Крим розповіли про нову екологічну катастрофу. Про це розповів блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Можна пити прямо з берега! Винний завод в Кутовому скидає свої відходи, абсолютно без будь-яких очисних споруд, прямо в море. Вода темно-фіолетова, вздовж всієї прибережної смуги і непередаваний запах", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото видно, що вода набула темного відтінку. Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів.

Фото: нова катастрофа в Криму (twitter.com/KrimRt)

"В гавані так і пахне. Хотіли – причалили", - сказав користувач "Кримська опозиція".

"Спиртометром перевіряли? Може, алкоголь там є", - підкреслила юзер Олена Молем.

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, за попередніми даними, причиною викидів шкідливого речовини на півночі окупованого Російською Федерацією Криму є випаровування вмісту кислотонакопителя, що використовується філією ТОВ "Титанові інвестиції". Про це заявив так званий "віце-прем'єр" анексованого півострова Ігор Михайличенко.

Як повідомлялося раніше, ряд ЗМІ раніше повідомляв, що 27 серпня на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини.

Постійний представник президента України в АРК Борис Бабин повідомив, що в деяких селах окупованого Російською Федерацією Криму ситуація із забрудненням повітря й земель критична; він не виключає, що РФ може виробляти компоненти хімзброї в Криму.

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