"Вода темно-фиолетовая, запах непередаваемый": Крым сотрясла новая катастрофа (фото)

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Крымчане рассказали о загрязнении воды

Проживающие на аннексированном полуострове Крым украинцы рассказали о новой экологической катастрофе. Об этом рассказал блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Можно лакать прямо с берега! Винный завод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что вода приобрела темный оттенок. Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей.

Фото: новая катастрофа в Крыму (twitter.com/KrimRt)

"В гавани так и пахнет. Хотели – причалили", - сказал пользователь "Крымская оппозиция".

"Спиртометром проверяли? Может, алкоголь там есть", - подчеркнула юзер Елена Молем.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Напомним, по предварительным данным, причиной выбросов вредного вещества на севере оккупированного Российской Федерацией Крыма является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции". Об этом заявил так называемый "вице-премьер" аннексированного полуострова Игорь Михайличенко.

Как сообщалось ранее, ряд СМИ ранее сообщал, что 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что в некоторых селах оккупированного Российской Федерацией Крыма ситуация с загрязнением воздуха и земель критическая; он не исключает, что РФ может производить компоненты химоружия в Крыму.

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