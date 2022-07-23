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На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися

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Субота 23 липня 2022 08:04
На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися Фото: Центральний залізничний вокзал у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні на залізничних вокзалах для спрощення надання першої медичної допомоги людям, яким стане зле, трапиться удар і зупиниться серце, встановлюють напівавтоматичні дефібрилятори. Понад 50 таких апаратів передав Червоний Хрест за домовленістю з "Укрзалізницею".

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Зараз нові апарати вже поставили на шести вокзалах, в тому числі і на Центральному Київському, де встановлено два дефібрилятори. Пізніше важливі прилади, що можуть врятувати людині життя, поки "швидка" в дорозі, з'являться і в інших містах.

Особливість даних апаратів в тому, що нашкодити ними майже неможливо. До того ж напівавтоматичні дефібрилятори самі підказують, як правильно ними користуватися.

На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися

На приладах вказані підказки, як ними користуватися (фото: скріншот з відео)

Зазначається, що на вокзалах щодня знаходяться тисячі людей, і бувають випадки, коли в їх стінах комусь стає зле, потрібна невідкладна домедична допомога, і баритися - вкрай небезпечно.

"Ми хочемо, щоб вокзали були безпечним середовищем, в тому числі - де нададуть кваліфіковану медичну допомогу", - каже член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Поводитися з напівавтоматичними дефібриляторами навчають співробітників УЗ, але це зможуть зробити і самі пасажири. Складного в експлуатації приладу, який також сам робить діагностику, нічого немає.

На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися

Напівавтоматичні дефібрилятори виглядають так (фото: скріншот з відео)

Як користуватися новими дефібриляторами

Апарат просто не спрацює і не дасть розряд, якщо у людини не зупинилося серце. Дефібрилятор також дає звукові сигнали, що робити та коли.

На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися

Допомагати людині при зупинці серця краще в парі-один масажує серце, другий займається дефібрилятором (фото: скріншот з відео)

Керівник департаменту першої допомоги товариства Червоного Хреста Надія пояснює, що для надання допомоги людині, якій стало зле, потрібно:

  • в першу чергу запитати, чи потрібна допомога,
  • при відсутності відповіді слід обережно наблизитися, перевірити дихання,

На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися

Спочатку потрібно перевірити дихання у пацієнта (фото: скріншот з відео)

  • викликати "швидку" і почати робити масаж серця, поки інша людина розпаковує дефібрилятор,
  • для підключення приладу слід уважно слухати аудіопідказки,
  • як правильно підключати електроди - вказується на самому пристрої,

На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися

Масаж серця і дефібрилятор (фото: скріншот з відео)

  • дефібрилятор просканує пацієнта і дасть подальші інструкції,
  • при розряді важливо в цей момент відійти на 1 метр від пацієнта, щоб вас самих не зачепило електрохвилею,
  • дії (масаж і розряди) потрібно повторювати, поки не приїде бригада медиків.

Відео: на вокзалах встановлюють нові напівавтоматичні дефібрилятори

Нагадаємо, що минулої осені в метро Києва поліцейська за допомогою дефібрилятора витягла з того світу пасажира, у якого зупинилося серце.

А також писали, що на столичному вокзалі з'явилися нові камери зберігання.

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