На вокзалі Києва з'явилися нові камери схову: де розташовані та які тарифи

На Центральному залізничному вокзалі Києва знову відкрили автоматичні камери схову речей для зручності пасажирів. Спеціальні ящики мають різний об'єм - як для габаритного багажу, так і для не великих сумок і валізок.
Про це 12 липня передали в прес-службі Укрзалізниці.
Завдяки таким камерам, у приїжджих до столиці та від'їжджають знову є можливість залишити багаж на вокзалі в надійному місці та не тягатися з ним містом, а також не переживати за збереження речей.
Так, всі камери "надміцні та під постійним відеоспостереженням", - зауважують в компанії.
На Центральному вокзалі Києва повернули автоматичні камери схову (фото: t.me/UkrzalInfo)
Тарифи на користування автоматичними камерами зберігання відрізняються - ціни залежать від розміру обраної комірки, і складають:
Комірки в новій камері схову на київському вокзалі (фото: t.me/UkrzalInfo)
"Ми подбали, щоб сховища були місткими: залишайте на зберігання багаж будь-якого розміру - від маленьких сумок до валіз в половину людського зросту", - інформують в УЗ.
Кількість "шафок" становить 12 штук, в кожному по 3 осередки різних розмірів. Посередині встановлений автомат, який приймає оплату за зберігання (в купюрах, монетах і в безготівкових розрахунках). Також операцію можна здійснити за допомогою смартфона.
Автоматичні камери схову на Центральному залізничному вокзалі Києва (фото: t.me/UkrzalInfo)
До слова, перед цим ми писали, що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там "рамок, як в аеропорту".
Раніше повідомлялося, що в Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз.