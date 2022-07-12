На вокзале Киева появились новые камеры хранения: где расположены и какие тарифы

Благодаря таким камерам, у прибывших в столицу и отъезжающих вновь есть возможность оставить багаж на вокзале в надежном месте и не таскаться с ним по городу, а также не переживать за сохранность вещей.

Так, все камеры "сверхпрочны и под постоянным видеонаблюдением", - отмечают в компании.

Где расположены камеры хранения

в кассовых залах на Центральном вокзале;

на переходе (конкорсе) между Центральным и Южным вокзалами;

на Южном вокзале.

На Центральном вокзале Киева вернули автоматические камеры хранения (фото: t.me/UkrzalInfo)

Сколько стоит услуга

Тарифы на пользование автоматическими камерами хранения отличаются - цены зависят от размера выбранной ячейки, и составляют:

80 гривен в сутки для маленькой,

100 гривен в сутки для средней,

150 гривен в сутки для большой.

Ячейки в новой камере хранения на киевском вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)

Как выглядят новые камеры хранения

"Мы позаботились, чтобы хранилища были вместительными: оставляйте на хранение багаж любого размера - от маленьких сумок до чемоданов в половину человеческого роста", - информируют в УЗ.

Количество "шкафчиков" составляет 12 штук, в каждом по 3 ячейки разных размеров. Посередине установлен автомат, принимающий оплату за хранение (в купюрах, монетах и в безналичных расчетах). Также операцию можно осуществить при помощи смартфона.

Автоматические камеры хранения на Центральном ж/д вокзале Киева (фото: t.me/UkrzalInfo)