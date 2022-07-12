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На вокзале Киева появились новые камеры хранения: где расположены и какие тарифы

Коллаж РБК-Украина: на ж/д вокзале Киева установили новые автоматические камеры хранения
Автор: Владимир Костырин

На Центральном железнодорожном вокзале Киева снова открыли автоматические камеры хранения вещей для удобства пассажиров. Специальные ящики имеют разный объем - как для габаритного багажа, так и для не крупных сумок и чемоданчиков.

Об этом 12 июля передали в пресс-службе Укрзализныци.

Благодаря таким камерам, у прибывших в столицу и отъезжающих вновь есть возможность оставить багаж на вокзале в надежном месте и не таскаться с ним по городу, а также не переживать за сохранность вещей.

Так, все камеры "сверхпрочны и под постоянным видеонаблюдением", - отмечают в компании.

Где расположены камеры хранения

  • в кассовых залах на Центральном вокзале;
  • на переходе (конкорсе) между Центральным и Южным вокзалами;
  • на Южном вокзале.

На Центральном вокзале Киева вернули автоматические камеры хранения (фото: t.me/UkrzalInfo)

Сколько стоит услуга

Тарифы на пользование автоматическими камерами хранения отличаются - цены зависят от размера выбранной ячейки, и составляют:

  • 80 гривен в сутки для маленькой,
  • 100 гривен в сутки для средней,
  • 150 гривен в сутки для большой.

Ячейки в новой камере хранения на киевском вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)

Как выглядят новые камеры хранения

"Мы позаботились, чтобы хранилища были вместительными: оставляйте на хранение багаж любого размера - от маленьких сумок до чемоданов в половину человеческого роста", - информируют в УЗ.

Количество "шкафчиков" составляет 12 штук, в каждом по 3 ячейки разных размеров. Посередине установлен автомат, принимающий оплату за хранение (в купюрах, монетах и в безналичных расчетах). Также операцию можно осуществить при помощи смартфона.

Автоматические камеры хранения на Центральном ж/д вокзале Киева (фото: t.me/UkrzalInfo)

К слову, перед этим мы писали, что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту".

Ранее сообщалось, что в Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз.

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