У Волинській області водій хамовито відмовив у безплатному проїзді дітям загиблого бійця АТО

Користувачів соцмереж обурила така поведінка водія

У Волинській області водій рейсового автобусу Львів-Луцьк відмовився безкоштовно везти дітей загиблого учасника АТО. Про це повідомила мати дітей, вдова АТОшника Тетяна Луцюк на своїй сторінці в Facebook.

"Вже неодноразово писалось про зневагу водіїв до сімей загиблих героїв. Особливо стає боляче, коли ця неповага проявляється до беззахисних дітей, у котрих війна відібрала татусів. Сьогодні мої дівчата вже вчергове зіткнулись з кричущим нелюдським ставленням, що мовчати в мене вже немає сили", - розповідає Тетяна.

Її чоловік, Луцюк Роман, ще в 2014 році добровільно пішов захищати Україну, був поранений , і помер від важких ран у 2016 р. Без батька залишилися дві донечки.

Фото: facebook.com/tetyana.lutsyuk

Діти поверталися із села Шклінь, Горохівського району. Вони поїхали провідати бабусю, щоб хоч якось розрадити її від самотності і смутку від втрати сина.

Зворотньою дорогою додому сіли в автобус "Львів – Луцьк". Діти сказали водієві, що в них посвідчення сім’ї загиблого, але для шофер все одно наполіг, щоб вони заплатили гроші.

"На автостанції м. Луцьк нам дають пільгові квитки. Зустрівши дітей, я запитала цього водія, чи він себе нормально почувається, беручи гроші за проїзд від таких дітей. На що він мені відповів: "я ж їх не висадив, і таку категорію осіб ми не возимо безкоштовно". Разом з тим він почав мені тикати гроші, щоб я забрала, але я йому відповіла, що справа не в грошах, а в елементарній повазі, і гроші не взяла. Просто попросила назвати своє прізвище, на що він мені хамовито добив: "ти ніхто, щоб я тобі щось казав", - розповіла вдова АТОшника.

Скріншот поста (facebook.com/tetyana.lutsyuk)

Жінка зазначила, що пробувала ще з цією особою щось говорити і спробувати пояснити, наскільки важлива пам’ять і шанобливе ставлення до пам’яті полеглих у цій новітній війні.

"Але після його слів, що ми ніхто – сльози самі напливли на очі, а в горлі став ком. Згодом, опанувавши себе я пішла до диспетчера, щоб все-таки дізнатись прізвище водія. Виявилося, що це водій Львівського АТП 14631, пан Малетич. Я не так давно їздила до Львова, там на автостанції, за квиток навіть збір не брали. Завжди чемно і з повагою нас обслуговували. Мені дуже подобається місто Лева, і небезпідставно вважала його одним із найпатріотичніших міст України, де живуть справді гідні люди. Але виявляється, що не всі. Є серед них бодай один і з черствою душею на прізвище Малетич, якого цікавить тільки власне збагачення та відсутній патріотичний дух", - підсумувала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/tetyana.lutsyuk)

Користувачів соцмереж обурила така поведінка водія.

Скріншот коментарів (facebook.com/tetyana.lutsyuk)

Раніше повідомлялося, що у місті Новоград-Волинський Житомирської області водій маршрутки відмовився везти двох учасників бойових дій.

Як і чому проводилася депортація кримських татар з Криму