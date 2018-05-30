В Волынской области водитель нагло отказал в бесплатном проезде детям погибшего бойца АТО

Пользователей соцсетей возмутило такое поведение водителя

В Волынской области водитель рейсового автобуса Львов-Луцк отказался бесплатно везти детей погибшего участника АТО. Об этом сообщила мать детей, вдова АТОшника Татьяна Луцюк на своей странице в Facebook.

"Уже неоднократно писалось о пренебрежении водителей к семьям погибших героев. Особенно становится больно, когда это неуважение проявляется к беззащитным детям, у которых война отняла отцов. Сегодня мои девочки уже в очередной раз столкнулись с вопиющим бесчеловечным отношением, так что молчать у меня уже нет силы", - рассказывает Татьяна.

Ее муж, Луцюк Роман, еще в 2014 году добровольно пошел защищать Украину, был ранен и умер от тяжелых ран в 2016 г. Без отца остались две дочери.

Фото: facebook.com/tetyana.lutsyuk

Дети возвращались из села Шклинь, Гороховского района. Они поехали навестить бабушку, чтобы хоть как-то утешить ее от одиночества и горя от потери сына.

Обратной дорогой домой сели в автобус "Львов – Луцк". Дети сказали водителю, что у них удостоверение семьи погибшего, но шофер все равно настоял, чтобы они заплатили деньги.

"На автостанции г. Луцк нам дают льготные билеты. Встретив детей, я спросила этого водителя, он себя нормально чувствует, принимая деньги за проезд от таких детей. На что он мне ответил: "я же их не высадил, и такую категорию лиц мы не возим бесплатно". Вместе с тем он начал мне тыкать деньги, чтобы я забрала, но я ему ответила, что дело не в деньгах, а в элементарном уважении, и деньги не взяла. Просто попросила назвать свою фамилию, на что он меня хамски добил: "ты никто, чтобы я тебе что-то говорил", - рассказала вдова АТОшника.

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.lutsyuk)

Женщина отметила, что пробовала еще с этим лицом что-то говорить и попытаться объяснить, насколько важна память и уважительное отношение к памяти павших в этой новейшей войне.

"Но после его слов, что мы никто – слезы сами напливли на глаза, а в горле стал ком. Впоследствии, взяв себя в руки я пошла к диспетчеру, чтобы все-таки узнать фамилию водителя. Оказалось, что это водитель Львовского АТП 14631, господин Малетич. Я не так давно ездила во Львов, там на автостанции, за билет даже сбор не брали. Всегда вежливо и с уважением нас обслуживали. Мне очень нравится город Львов, и не без основания считала его одним из найпатриотических городов Украины, где живут действительно достойные люди. Но оказывается, что не все. Есть среди них хоть один и с черствой душой на фамилия Малетич, которого интересует только собственное обогащение и отсутствует патриотический дух", - подытожила женщина.

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.lutsyuk)

Пользователей соцсетей возмутило такое поведение водителя.

Скриншот комментариев (facebook.com/tetyana.lutsyuk)

Ранее сообщалось, что в городе Новоград-Волынский Житомирской области водитель маршрутки отказался везти двух участников боевых действий.

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