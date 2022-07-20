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Втілення краси і грації: у Чорнобилі показали одного з найбільших водоплавних птахів

У Чорнобилі показали величного лебедя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику проживає багато тварин і птахів. Так, в черговий раз в об'єктиви фотокамер потрапив один з найбільших водоплавних птахів в Європі. Йдеться про лебедя.

Кадрами краси і грації поділилися на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

Лебідь-шипун набирає вагу до 13 кілограмів, він є перелітним птахом. Розмах його крил досягає 2,5 метра.

Тільки погляньте на ці фотографії і помилуйтеся красою цього птаха!

Лебідь-шипун в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаві факти про лебедя

Дорослий лебідь-шипун відрізняється від дорослого лебедя-кликуна і малого лебедя червоним дзьобом, крім того, від дорослого малого лебедя великими розмірами.

Зрідка птах видає короткі неголосні звуки "кгіюр" або "кіорр" та інші; поблизу з загрозливою птицею можна почути шипіння. Саме через цих звуків вид отримав свою назву.

Цікаво, що пару лебідь утворює на все життя. Громіздке гніздо розташовується на сухому місці серед очерету або у вигляді плавучої платформи. Для побудови використовуються стебла осоки, рогозу, очерету і водорості.

Їх збиранням займається самець, а спорудженням гнізда — самка, що скріплює стебла грудочками мулу. Гніздо має біля основи діаметр близько 1,5 м і висоту до 60 см на самому верху гнізда самка облаштовує лоток глибиною 10-15 см, який вистилається пухом і м'якими частинами рослин.

Нагадаємо, що в Чорнобильському заповіднику показали тварин з бакенбардами і гривою.

А ще ми писали, що у Чорнобильському заповіднику показали птицю - зразкового "сім'янина". Вона багато робить для своїх малюків.

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Чорнобиль