Втілення краси і грації: у Чорнобилі показали одного з найбільших водоплавних птахів

Лебідь-шипун набирає вагу до 13 кілограмів, він є перелітним птахом. Розмах його крил досягає 2,5 метра.

Тільки погляньте на ці фотографії і помилуйтеся красою цього птаха!

Лебідь-шипун в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаві факти про лебедя

Дорослий лебідь-шипун відрізняється від дорослого лебедя-кликуна і малого лебедя червоним дзьобом, крім того, від дорослого малого лебедя великими розмірами.

Зрідка птах видає короткі неголосні звуки "кгіюр" або "кіорр" та інші; поблизу з загрозливою птицею можна почути шипіння. Саме через цих звуків вид отримав свою назву.

Цікаво, що пару лебідь утворює на все життя. Громіздке гніздо розташовується на сухому місці серед очерету або у вигляді плавучої платформи. Для побудови використовуються стебла осоки, рогозу, очерету і водорості.

Їх збиранням займається самець, а спорудженням гнізда — самка, що скріплює стебла грудочками мулу. Гніздо має біля основи діаметр близько 1,5 м і висоту до 60 см на самому верху гнізда самка облаштовує лоток глибиною 10-15 см, який вистилається пухом і м'якими частинами рослин.