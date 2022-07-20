UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воплощение красоты и грации: в Чернобыле показали одну из самых больших водоплавающих птиц

В Чернобыле показали величественного лебедя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике проживает много животных и птиц. Так, в очередной раз в объективы фотокамер попала одна из самых больших водоплавающих птиц в Европе. Речь идет о лебеде.

Кадрами красоты и грации поделились на официальной странице заповедника в Facebook.

Лебедь-шипун набирает вес до 13 килограммов, он является перелетной птицей. Размах его крыльев достигает 2,5 метра.

Только взгляните на эти фотографии и полюбуйтесь красотой этой птицы!

Лебедь-шипун в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересные факты о лебеде

Взрослый лебедь-шипун отличается от взрослого лебедя-кликуна и малого лебедя красным клювом, кроме того, от взрослого малого лебедя большими размерами.

Изредка птица издает короткие негромкие звуки "кгиюр" или "киорр" и другие; вблизи у угрожающей птицы можно услышать шипение. Именно из-за этих звуков вид получил свое название.

Интересно, что пару лебедь образует на всю жизнь. Громоздкое гнездо располагается на сухом месте среди камыша или в виде плавучей платформы. Для построения используются стебли осоки, рогоза, тростника и водоросли.

Их собиранием занимается самец, а сооружением гнезда — самка, скрепляющая стебли комочками ила. Гнездо имеет у основания диаметр около 1,5 м и высоту до 60 см. На самом верху гнезда самка обустраивает лоток глубиной 10-15 см, который выстилается пухом и мягкими частями растений.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.

А еще мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина". Он многое делает для своих малышей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль