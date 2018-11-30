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Від воріт поворот: російську зірку балету не пустили в Україну

STYLERЖиття    30.11.2018 - 18:40
Від воріт поворот: російську зірку балету не пустили в Україну
Фото: Андрій Меркур'єв (bolshoi.ru)

Соліст Великого театру Андрій Меркур'єв летів в Одесу на поставлене ним балет "Крик"

Соліста Великого театру Андрія Меркурьева, який летів в Одесу на балет "Крик", не пустили в Україну. Це може бути пов'язано з тим, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. Про це повідомляє ТАСС.

Андрій Меркур'єв 29 листопада летів в Одесу на поставлене ним балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва "Іди на Голгофу". 

"Він прилетів, як завжди, щоб підтримати трупу, попрацювати з нею. І в результаті - від воріт поворот. Для нього це сильне потрясіння", - розповіла вдова письменника Ольга Зинов'єва.

За її словами, балет проходив з аншлагом чотири роки. Весь цей час Меркур'єв регулярно прилітав до Одеси, щоб підтримати трупу.

Від воріт поворот: російську зірку балету не пустили в Україну

Фото: Андрій Меркур'єв (bolshoi.ru)

Нагадаємо, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці 16-60 років через введення воєнного стану в країні. Президент України Петро Порошенко заявив, що дані заходи повинні перешкодити Росії формувати загони приватних армій на території України.

Раніше голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив, що для громадян України, які їдуть з РФ, обмежень у пересуванні немає.

Також повідомлялося, що Державна прикордонна служба України закрила в'їзд у Крим для всіх іноземців.

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