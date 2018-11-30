От ворот поворот: российскую звезду балета не пустили в Украину

Фото: Андрей Меркурьев (bolshoi.ru)

Солист Большого театра Андрей Меркурьев летел в Одессу на поставленный им балет "Крик"

Солиста Большого театра Андрея Меркурьева, который летел в Одессу на балет "Крик", не пустили в Украину. Это может быть связано с тем, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Меркурьев 29 ноября летел в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу".

"Он прилетел, как всегда, чтобы поддержать труппу, поработать с ней. И в результате - от ворот поворот. Для него это сильное потрясение", - рассказала вдова писателя Ольга Зиновьева.

По ее словам, балет проходил с аншлагом четыре года. Все это время Меркурьев регулярно прилетал в Одессу, чтобы поддержать труппу.

Фото: Андрей Меркурьев (bolshoi.ru)

Напомним, что Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте 16-60 лет из-за введения военного положения в стране. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что данные меры должны помешать России формировать отряды частных армий на территории Украины.

Ранее председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что для граждан Украины, которые едут из РФ, ограничений в передвижении нет.

Также сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранцев.

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