"Відновити історичну справедливість": Порошенку запропонували перейменувати Херсон

Аеропорт в Херсоні (фото: facebook)

Автор петиції зазначив, що цей крок має важливе історичне значення

На сайті електронних петицій Петра Порошенка з'явилося звернення з пропозицією перейменувати місто Херсон. Автор документа запропонував відновити стару літописна назва міста - Корсунь. З петицією можна ознайомитися на спеціальній сторінці "Електронні Петиції".

Скріншот петиції (petition.president.gov.ua/)

Ініціатор звернення - Володимир Дощечкин мотивував таке перейменування тим, що назва Корсунь згадується у давньоруських літописних джерелах. Він зазначив, що такий крок має величезне політичне та історичне значення для України в період становлення помісної української церкви.

Варто відзначити, що петиція від 4 січня 2019 року набрала лише 22 голоси з 25 тисяч необхідних. До кінця голосування залишилось 88 днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підписання постанови про перейменування Кіровоградського району.

Також ми писали про те, що президент Петро Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП.

До речі, нещодавно Херсонська облрада позбавив російську мову статусу регіональної.