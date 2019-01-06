ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Відновити історичну справедливість": Порошенку запропонували перейменувати Херсон

STYLERЖиття    06.01.2019 - 19:07
"Відновити історичну справедливість": Порошенку запропонували перейменувати Херсон
Аеропорт в Херсоні (фото: facebook)

Автор петиції зазначив, що цей крок має важливе історичне значення

На сайті електронних петицій Петра Порошенка з'явилося звернення з пропозицією перейменувати місто Херсон. Автор документа запропонував відновити стару літописна назва міста - Корсунь. З петицією можна ознайомитися на спеціальній сторінці "Електронні Петиції".

&quot;Відновити історичну справедливість&quot;: Порошенку запропонували перейменувати Херсон

Скріншот петиції (petition.president.gov.ua/)

Ініціатор звернення - Володимир Дощечкин мотивував таке перейменування тим, що назва Корсунь згадується у давньоруських літописних джерелах. Він зазначив, що такий крок має величезне політичне та історичне значення для України в період становлення помісної української церкви.

Варто відзначити, що петиція від 4 січня 2019 року набрала лише 22 голоси з 25 тисяч необхідних. До кінця голосування залишилось 88 днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підписання постанови про перейменування Кіровоградського району.

Також ми писали про те, що президент Петро Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП.

До речі, нещодавно Херсонська облрада позбавив російську мову статусу регіональної.

"Новий вид спорту": у Херсоні школяр був травмований на перерві У Херсоні СБУ викрила на хабарі начальника Держгеокадастру
Новини України Херсонпереименование
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся