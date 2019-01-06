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"Восстановить историческую справедливость": Порошенко предложили переименовать Херсон

STYLERЖизнь    06.01.2019 - 19:07
"Восстановить историческую справедливость": Порошенко предложили переименовать Херсон
Аэропорт в Херсоне (фото: facebook)

Автор петиции отметил, что этот шаг имеет важное историческое значение

На сайте электронных петиций Петра Порошенко появилось обращение с предложением переименовать город Херсон. Автор документа предложил восстановить старую летописное название города - Корсунь. С петицией можно ознакомиться на специальной странице "Электронные Петиции".

&quot;Восстановить историческую справедливость&quot;: Порошенко предложили переименовать Херсон

Скриншот петиции (petition.president.gov.ua/)

Инициатор обращения - Владимир Дощечкин мотивировал такое переименование тем, что название Корсунь упоминается в древнерусских летописных источниках. Он отметил, что такой шаг имеет огромное политическое и историческое значение для Украины в период становления поместной украинской церкви.

Стоит отметить, что петиция от 4 января 2019 года набрала лишь 22 голоса из 25 тысяч необходимых. До конца голосования осталось 88 дней.

Напомним, ранее стало известно о подписании постановления о переименовании Кировоградского района.

Также мы писали о том, что президент Петр Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП.

Кстати, недавно Херсонский облсовет лишил русский язык статуса регионального.

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