"Ось, що значить злягання без підписів": в мережі жартують над викриттям борделю в Києві

Колаж РБК-Україна

У мережі вітають правоохоронців з розкриттям "злочину року"

У Києві припинили діяльність так званого "масажного салону" в орендованій квартирі, де жінки надавали сексуальні послуги. Про це повідомила прес-служба Прокуратури міста Києва у Facebook.

За повідомленням правоохоронців, у "салоні" постійно працювало чотири жінки. За годину сексуальних послуг вони отримували 800 гривень.

Прокуратура вилучила чорнові записи, "прейскурант цін", речовини, схожі на наркотичні засоби, грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази.

Жінкам оголосили підозру за ч. 2 ст. 303 ККУ "втягнення осіб в зайняття проституцією, вчиненне за попередньою змовою групою осіб". Тепер їм загрожує тюремне ув'язнення на строк від 4 до 7 років.

Користувачі соцмережі залишили багато коментарів під новиною - вони закликають до того, щоб влада нарешті легалізувала проституцію.

"Ну ось. А у їхніх колег суботник зірвався...", - пожартував Alexander Shkurat.

"А контрольна закупка была?", - поцікавився Анатолій Семенюк.

"Легалізуйте нарешті проституцію", - обурився Олексій Носівець.

Скріншот коментарів: facebook.com

"Краще б черговий ігровий салон прикрили. А тут дівчата чоловікам приємне роблять за невелику плату", - запропонував Вася Баригін.

"Аж три правоохоронних органи розкрили аж один бордель в Києві - медалі їм і безкоштовні путівки в Єгипет", - пожартував Aleksey Veremeenko.

"Зате яка атмосфера, гірлянди, всі в халатах, по-домашньому. Може, клієнтам і картопельку смажили?", - підмітив Bogdan Zadorozhniy.

Скріншот коментарів: facebook.com

"Ось, що значить злягання без підписів", - пожартував Сергій Задворний.

"Взагалі, звичайно маячня, коли людину судять за розпорядження своїм тілом", - обурився Andrey Vorobey.

Скріншот коментарів: facebook.com

"Ну й держава, чим їм проституція заважає? Салон працював, нікому не заважав, краще б стихійну торгівлю штормили, біля метро пройти не можна", - написав Олександр Сарапін.

"800 грн за годину це недорого. Здоров'я дорожче. Ось же поліція, не дають народу остеохондроз лікувати. Беззаконня, свавілля", - пожартував Вадим Ткаченко.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

Наприкінці минулого року стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі постане перед судом у справі про проституцію.

Нагадаємо, у Києві судитимуть бухгалтера поліції, яка віддала невідомим 2,2 млн гривень - гроші були речовими доказами.