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"Вот, что значит соитие без подписей": в сети шутят над разоблачением борделя в Киеве

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 16:12
"Вот, что значит соитие без подписей": в сети шутят над разоблачением борделя в Киеве
Коллаж РБК-Украина

В сети поздравляют стражей порядка с раскрытием "преступления года"

В Киеве прекратили деятельность так называемого "массажного салона" в съемной квартире, где женщины предоставляли сексуальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры города Киева в Facebook.

По сообщению правоохранителей, в "салоне" постоянно работало четыре женщины. За час сексуальных услуг они получали 800 гривен.

Прокуратура изъяла черновые записи, "прейскурант цен", вещества, похожие на наркотические средства, денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Женщинам объявили подозрение по ч. 2 ст. 303 УКУ "вовлечение лиц в занятие проституцией, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Теперь им грозит тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет.

Пользователи соцсети оставили много комментариев под новостью - они призывают к тому, чтобы власти, наконец, легализовали проституцию.

"Ну вот. А у их коллег субботник сорвался...", - пошутил Alexander Shkurat.

"А контрольная закупка была?", - поинтересовался Анатолий Семенюк.

"Легализируйте наконец проституцию", - возмутился Алексей Носивец.

&quot;Вот, что значит соитие без подписей&quot;: в сети шутят над разоблачением борделя в Киеве

Скриншот комментариев: facebook.com

"Лучше бы очередной игровой салон прикрыли. А здесь девушки мужчинам приятное делают за небольшую плату", - предложил Вася Барыгин.

"Аж три правоохранительных органа раскрыли аж один бордель в Киеве - медали им и бесплатные путевки в Египет", - пошутил Aleksey Veremeenko.

"Зато какая атмосфера, гирлянды, все в халатах, по-домашнему. Может, клиентам и картошечку жарили?", - подметил Bogdan Zadorozhniy.

&quot;Вот, что значит соитие без подписей&quot;: в сети шутят над разоблачением борделя в Киеве

Скриншот комментариев: facebook.com

"Вот, что значит соитие без подписей", - пошутил Сергей Задворный.

"Вообще, конечно бред, когда человека судят за распоряжение своим телом", - возмутился Andrey Vorobey.

&quot;Вот, что значит соитие без подписей&quot;: в сети шутят над разоблачением борделя в Киеве

Скриншот комментариев: facebook.com

"Ну и государство, чем им проституция мешает? Салон работал, никому не мешал, лучше бы стихийную торговлю штормили, возле метро пройти нельзя", - написал Александр Сарапин.

"800 грн за час это недорого. Здоровья дороже. Вот же полиция, не дают народу остеохондроз лечить. Беззаконие, произвол", - пошутил Вадим Ткаченко.

 

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

В конце прошлого года стало известно, что бывший премьер-министр Италии Берлускони предстанет перед судом по делу о проституции.

Напомним, в Киеве будут судить бухгалтера полиции, которая отдала неизвестным 2,2 млн гривен - деньги были вещественными доказательствами.

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