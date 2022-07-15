Чи може утримання призвести до простатиту: лікарка розповіла правду

Утримання від статевого життя - це нездорово і може стати причиною поширеної чоловічої хвороби - простатиту. При цьому мається на увазі навіть не повноцінний секс з партнером, щоб вберегтися від хвороби - достатньо регулярно еякулювати.
Про ці та інші причини чоловічого недугу розповіла Вікторія П'єц, медик зі Львова
Простатит - це запалення передміхурової залози, і всі статевозрілі чоловіки віком від 18 років - у групі ризику. Лікарка каже, що зараз захворювання значно "помолодшало" і зустрічається навіть у 17 років.
Простатит буває гострий і хронічний. Якщо гострий не вилікувати, він може перейти у хронічний.
Якщо у вас є перелічені вище симптоми, зверніть до лікаря-уролога.
Крім того варто проходити щорічний огляд уролога з обстеженням на ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом).
Під час сексуального акту використовуйте бар'єрні методи контрацепції (презервативи, діафрагми, шиєчні ковпачки, жіночі презервативи, а також сперміцидні засоби, що використовуються з ними або окремо - піхвові таблетки, капсули, свічки, пасти, пінки, тощо).
Регулярно ведіть статеве життя - 1-3 на тиждень, а також будьте фізично активними.
У коментарях лікар пояснила, що під тривалим утриманням мається на увазі еякуляція рідше ніж раз на тиждень.
Також було зазначено, що відтягування (відсрочування) еякуляції під час статевого акту до простатиту не призводить.
Раніше тренер розповів, чи можна схуднути за допомогою сексу.
Також повідомлялося, що передчасна еякуляція насправді є дуже переоціненим розладом.