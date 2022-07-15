Чи може утримання призвести до простатиту: лікарка розповіла правду

Причини простатиту, і хто в групі ризику

Простатит - це запалення передміхурової залози, і всі статевозрілі чоловіки віком від 18 років - у групі ризику. Лікарка каже, що зараз захворювання значно "помолодшало" і зустрічається навіть у 17 років.

Простатит буває гострий і хронічний. Якщо гострий не вилікувати, він може перейти у хронічний.

Які причини хвороби?

Інфекції - кишкова паличка, ентерококи і т. д. Захворювання, що передаються статевим шляхом - хламідіоз, трихомоніаз, гонорея, герпес. Малорухливий спосіб життя (сидяча робота - застій крові у малому тазу). Тривале утримання від еякуляції (секрет у залозах накопичується і не виходить, внаслідок цього приєднується запалення). Недотримання правил особистої гігієни.

Симптоми простатиту

Часте і болісне сечовипускання

Можливі виділення з уретри

Порушення ерекції

Болі над лобком

Передчасна еякуляція

Що робити, якщо виявили симптоми і яка профілактика

Якщо у вас є перелічені вище симптоми, зверніть до лікаря-уролога.

Крім того варто проходити щорічний огляд уролога з обстеженням на ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом).



Під час сексуального акту використовуйте бар'єрні методи контрацепції (презервативи, діафрагми, шиєчні ковпачки, жіночі презервативи, а також сперміцидні засоби, що використовуються з ними або окремо - піхвові таблетки, капсули, свічки, пасти, пінки, тощо).

Регулярно ведіть статеве життя - 1-3 на тиждень, а також будьте фізично активними.

Ще важливі нюанси

У коментарях лікар пояснила, що під тривалим утриманням мається на увазі еякуляція рідше ніж раз на тиждень.

Також було зазначено, що відтягування (відсрочування) еякуляції під час статевого акту до простатиту не призводить.