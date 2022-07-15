Может ли воздержание привести к простатиту: врач рассказала правду

Воздержание от половой жизни - это нездорово и может стать причиной распространенной мужской болезни - простатита. При этом имеется в виду даже не полноценный секс с партнером, чтобы уберечься от болезни - достаточно регулярно эякулировать.
Об этих и других причинах мужского недуга рассказала Виктория Пьец, медик из Львова
Простатит - это воспаление предстательной железы, и все половозрелые мужчины в возрасте от 18 лет - в группе риска. Врач говорит, что сейчас заболевание значительно "помолодело" и встречается даже в 17 лет.
Простатит бывает острый и хронический. Если острый не вылечить, он может перейти в хронический.
Если у вас есть вышеперечисленные симптомы, обратите к врачу-урологу.
Кроме того стоит проходить ежегодный осмотр уролога с обследованием на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).
Во время сексуального акта используйте барьерные методы контрацепции (презервативы, диафрагмы, шеечные колпачки, женские презервативы, а также спермицидные средства, используемые с ними или отдельно - влагалищные таблетки, капсулы, свечи, пасты, пенки, и т. п.)
Регулярно ведите половую жизнь - 1-3 в неделю, а также будьте физически активными.
В комментариях врач пояснила, что под длительным удержанием подразумевается эякуляция реже чем раз в неделю.
Также было отмечено, что оттягивание (отсрочка) эякуляции во время полового акта к простатиту не приводит.
Ранее тренер рассказал, можно ли похудеть при помощи секса.
Также сообщалось, что преждевременная эякуляция на самом деле - очень переоцененное расстройство.