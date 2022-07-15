Может ли воздержание привести к простатиту: врач рассказала правду

Причины простатита, и кто в группе риска

Простатит - это воспаление предстательной железы, и все половозрелые мужчины в возрасте от 18 лет - в группе риска. Врач говорит, что сейчас заболевание значительно "помолодело" и встречается даже в 17 лет.

Простатит бывает острый и хронический. Если острый не вылечить, он может перейти в хронический.

Каковы причины болезни?

Инфекции - кишечная палочка, энтерококки и т. д. Заболевания, передающиеся половым путем - хламидиоз, трихомониаз, гонорея, герпес. Малоподвижный образ жизни (сидячая работа - застой крови в малом тазу). Длительное воздержание от эякуляции (секрет в железах накапливается и не получается, вследствие этого присоединяется воспаление). Несоблюдение правил личной гигиены.

Симптомы простатита

Частое и мучительное мочеиспускание

Возможные выделения из уретры

Нарушение эрекции

Боли над лобком

Преждевременная эякуляция

Что делать, если обнаружили симптомы и профилактика

Если у вас есть вышеперечисленные симптомы, обратите к врачу-урологу.

Кроме того стоит проходить ежегодный осмотр уролога с обследованием на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).



Во время сексуального акта используйте барьерные методы контрацепции (презервативы, диафрагмы, шеечные колпачки, женские презервативы, а также спермицидные средства, используемые с ними или отдельно - влагалищные таблетки, капсулы, свечи, пасты, пенки, и т. п.)

Регулярно ведите половую жизнь - 1-3 в неделю, а также будьте физически активными.

Еще важные нюансы

В комментариях врач пояснила, что под длительным удержанием подразумевается эякуляция реже чем раз в неделю.

Также было отмечено, что оттягивание (отсрочка) эякуляции во время полового акта к простатиту не приводит.