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Может ли воздержание привести к простатиту: врач рассказала правду

Фото: может ли воздержание привести к простатиту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Воздержание от половой жизни - это нездорово и может стать причиной распространенной мужской болезни - простатита. При этом имеется в виду даже не полноценный секс с партнером, чтобы уберечься от болезни - достаточно регулярно эякулировать.

Об этих и других причинах мужского недуга рассказала Виктория Пьец, медик из Львова

Причины простатита, и кто в группе риска

Простатит - это воспаление предстательной железы, и все половозрелые мужчины в возрасте от 18 лет - в группе риска. Врач говорит, что сейчас заболевание значительно "помолодело" и встречается даже в 17 лет.

Простатит бывает острый и хронический. Если острый не вылечить, он может перейти в хронический.

Каковы причины болезни?

  1. Инфекции - кишечная палочка, энтерококки и т. д.
  2. Заболевания, передающиеся половым путем - хламидиоз, трихомониаз, гонорея, герпес.
  3. Малоподвижный образ жизни (сидячая работа - застой крови в малом тазу).
  4. Длительное воздержание от эякуляции (секрет в железах накапливается и не получается, вследствие этого присоединяется воспаление).
  5. Несоблюдение правил личной гигиены.

Симптомы простатита

  • Частое и мучительное мочеиспускание
  • Возможные выделения из уретры
  • Нарушение эрекции
  • Боли над лобком
  • Преждевременная эякуляция

Что делать, если обнаружили симптомы и профилактика

Если у вас есть вышеперечисленные симптомы, обратите к врачу-урологу.

Кроме того стоит проходить ежегодный осмотр уролога с обследованием на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).

Во время сексуального акта используйте барьерные методы контрацепции (презервативы, диафрагмы, шеечные колпачки, женские презервативы, а также спермицидные средства, используемые с ними или отдельно - влагалищные таблетки, капсулы, свечи, пасты, пенки, и т. п.)

Регулярно ведите половую жизнь - 1-3 в неделю, а также будьте физически активными.

Еще важные нюансы

В комментариях врач пояснила, что под длительным удержанием подразумевается эякуляция реже чем раз в неделю.

Также было отмечено, что оттягивание (отсрочка) эякуляции во время полового акта к простатиту не приводит.

Ранее тренер рассказал, можно ли похудеть при помощи секса.

Также сообщалось, что преждевременная эякуляция на самом деле - очень переоцененное расстройство.

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