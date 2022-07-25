Біля Львова виявили залишки оборонної споруди, побудованої понад 3 тисячі років до нашої ери

На горі Лисівка у Винниках Львівської області археологи виявили фрагмент оборонного укріплення, яке було побудовано близько 3500 років до нашої ери.

Науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, К.І. Н. Андрій Гавінський розповів, що це найдавніше укріплене поселення доби енеоліту. І воно стало найдавнішим з трьох, які були раніше виявлені на заході України.

Гавінський вже майже 10 років проводить дослідження на пагорбах біля Львова. Він зазначив, що відомі трипільські укріплені городища на територіях Румунії, Молдови та України. Особливістю нової знахідки є те, що вона була створена будівельниками - представниками не трипільської, а лійчастої культури.

"Ми бачимо залишки дерев'яної стіни. Спочатку був виритий рів шириною 30 см. Він викопаний дуже рівно, що свідчить про наявність вже тоді спеціальних інструментів. Колоди в цьому рові вбиті поруч один з одним. А зовні частокіл був обліплений глиною, це ущільнювало паркан. Можна зробити висновок, що це була міцна, неприступна огорожа висотою близько 3 метрів", - розповів археолог.

Фото: facebook.com/lvoblrada

Гори Лисівка і Жупан на околиці Львова унікальні. У цих лісах між шарами грунту законсервовано чимало пам'яток. Археологічні розкопки у Винниках проводяться ще з 90-х років.

Багаторічні дослідження дозволили знайти чимало артефактів, які свідчать про те, що культура лійчастого посуду межувала з трипільською культурою і територія Винник якраз є межею цих двох культур.

Оборонне поселення епохи енеоліту археологи вважають сенсаційною знахідкою і планують відкопати й другу лінію частоколу. Є припущення, що вона знаходиться поруч, в декількох метрах.

"Ми практично щороку знаходимо нові пам'ятки минулого нашого краю. Знайдено посуд, зокрема характерні глечики вінця яких виготовлені у вигляді лійки, ткацьку майстерню, будинки. Це свідчить про те, що наші предки, які жили на цих землях тисячі років тому, зводили двоповерхові споруди, виготовляли тканини, кераміку. Поки вдалося дослідити близько 40 відсотків пам'яток, які приховують винниківські гори", - додав директор Комунального закладу Львівської обласної ради "історико-краєзнавчий музей", - Ігор Тимець.