Возле Львова обнаружили остатки оборонного сооружения, построенного более 3 тысяч лет до нашей эры

На горе Лисовка в Винниках Львовской области археологи обнаружили фрагмент оборонного укрепления, которое было построено около 3500 лет до нашей эры.

Научный сотрудник отдела археологии Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины, к. и. н. Андрей Гавинский рассказал, что это самое древнейшее укрепленное поселение эпохи энеолита. И оно стало самым древнейшим из трех, которые были ранее обнаружены на западе Украины.

Гавинский уже почти 10 лет проводит исследования на холмах возле Львова. Он отметил, что известны трипольские укрепленные городища на территориях Румынии, Молдовы и Украины. Особенностью новой находки является то, что она была создана строителями - представителями не трипольской, а лийчастой культуры.

"Мы видим остатки деревянной стены. Сначала был вырыт ров шириной 30 см. Он выкопан очень ровно, что свидетельствует о наличии уже тогда специальных инструментов. Бревна в этом рве вбиты рядом друг с другом. А снаружи частокол был облеплен глиной, это уплотняло забор. Можно заключить, что это было крепкое, неприступное ограждение высотой около 3 метров", - рассказал археолог.

Фото: facebook.com/lvoblrada

Горы Лисовка и Жупан на окраине Львова уникальны. В этих лесах между слоями почвы законсервировано немало достопримечательностей. Археологические раскопки в Винниках проводятся еще с 90-х годов.

Многолетние исследования позволили найти немало артефактов, которые свидетельствуют о том, что культура лийчастой посуды граничила с трипольской культурой и территория Винник как раз есть границей этих двух культур.

Оборонное поселение эпохи энеолита археологи считают сенсационной находкой и планируют откопать и вторую линию частокола. Есть предположение, что она находится рядом, в нескольких метрах.

"Мы практически каждый год находим новые достопримечательности прошлого нашего края. Найдены посуда, в частности характерные кувшины венца которых изготовлены в виде лейки, ткацкую мастерскую, дома. Это свидетельствует о том, что наши предки, жившие на этих землях тысячи лет назад, возводили двухэтажные сооружения, изготавливали ткани, керамику. Пока удалось исследовать около 40 процентов памятников, которые скрывают винниковские горы", - добавил директор коммунального учреждения Львовского областного совета "Историко-краеведческий музей", - Игорь Тимец.