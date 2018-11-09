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"Обуренню не було меж": У Мелітополі лікар відмовилася оглянути дитину і нахамила матері

STYLERЖиття    09.11.2018 - 13:45
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Жінці довелося вести дитину до платного лікаря

У дитячій поліклініці Мелітополя Запорізької області стався неприємний інцидент: лікар відмовилася оглянути дитину, при цьому нахамивши матері. Відповідний пост опублікувала Світлана Олейніченко у Facebook.

В пості вказано, що жінка, запідозривши у своєї дитини лишай, поспішила у лікарню. Потрапити на прийом до дерматолога виявилося непросто, так як запис був розписаний на тиждень вперед, тому вона вирішила випробувати удачу та потрапити до лікаря без запису.

В пості вказано: "Біля кабінету нікого не було, ми увійшли - в кабінеті лікар Покровенко Ксенія Анатоліївна і медсестра. Почувши, що ми без запису, нас відразу попросили покинути кабінет. Ніхто навіть не глянув на дитину! На наше прохання подивитися дитину без запису, так як немає нікого по запису, Ксенія Анатоліївна дуже грубо відповіла: "Вийдіть з мого кабінету, будете ще мені вказувати, чим мені займатися!"

&quot;Обуренню не було меж&quot;: У Мелітополі лікар відмовилася оглянути дитину і нахамила матеріФото: (facebook.com/svetlana.oleynichenko)

Світлану таке ставлення обурило, і вона пішла до завідуючої дитячої поліклініки, щоб дізнатися, на якій підставі доктор в робочий час, при відсутності пацієнтів, не може прийняти без запису. На що їй відповіли, що лікар, ймовірно, втомилася і їй треба відпочити. До речі її робочий день тривав 4 години (з 08:00 по 12:00).

Коли мати запитала, що робити, якщо хвороба розвинеться, завідуюча відповіла: "Нічого. Якщо посилиться - тоді треба буде вирішувати, поки він у вас не тяжко хворий, я ж бачу".

"Тобто, ми повинні сидіти і чекати, коли малюк стане "схожий на тяжкохворого" і тільки тоді наші лікарі звернуть на нас увагу? Подиву та обуренню не було меж!" - обурюється Світлана.

Після цього інциденту жінка записалася до приватної клініки, де їй довелося заплатити 260 гривень. За 10 хвилин отримали результат мазка та призначення на лікування.

Нагадаємо, що у Вінниці затримали на хабарі у 4 тис. доларів лікаря.

Ми писали, що пенсіонерці помилково лікарі ампутували здорову ногу.

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Відео: РБК-Україна

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