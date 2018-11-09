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"Возмущению не было предела": В Мелитополе врач отказалась осмотреть ребенка и нахамила матери

STYLERЖизнь    09.11.2018 - 13:45
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Женщине пришлось вести ребенка к платному доктору

В детской поликлинике Мелитополя Запорожской области произошел неприятный инцидент: врач отказалась осмотреть ребенка, при этом нахамив его матери. Соответствующий пост опубликовала Светлана Олейниченко в Facebook.

В посте указано, что женщина, заподозрив у своего ребенка лишай, поспешила в больницу. Попасть на прием к дерматологу оказалось непросто, так как запись была расписана на неделю вперед, поэтому она решила попытать удачи и попасть к врачу без записи. 

В посте указано: "Возле кабинета никого не было, мы вошли - в кабинете врач Покровенко Ксения Анатольевна и медсестра. Услышав, что мы без записи, нас сразу попросили покинуть кабинет. Никто даже не глянул на ребенка! На нашу просьбу посмотреть ребенка без записи, так как нет никого по записи, Ксения Анатольевна очень грубо ответила: "Выйдите из моего кабинета, будете еще мне указывать, чем мне заниматься!"

&quot;Возмущению не было предела&quot;: В Мелитополе врач отказалась осмотреть ребенка и нахамила материФото: (facebook.com/svetlana.oleynichenko)

Светлану такое отношение возмутило и она пошла к заведующей детской поликлиники, чтобы узнать, на каком основании доктор в рабочее время, при отсутствии пациентов, не может принять без записи. На что ей ответили, что врач, вероятно, устала и ей надо отдохнуть. К слову ее рабочий день длился 4 часа (с 08:00 по 12:00).

Когда мать спросила, что делать, если болезнь усугубится, заведующая ответила: "Ничего. Если усугубится - тогда надо будет решать, пока он у вас не тяжело больной, я ж вижу".

"То есть, мы должны сидеть и ждать, когда малыш станет "похож на тяжелобольного" и только тогда наши врачи обратят на нас внимание? Удивлению и возмущению не было предела!" - негодует Светлана.

После этого инцидента женщина записалась в частную клинику, где ей пришлось заплатить 260 гривен. За 10 минут получили результат соскоба и назначение на лечение. 

Напомним, что в Виннице задержали на взятке в 4 тыс. долларов врача.

Мы писали, что пенсионерке по ошибке врачи ампутировали здоровую ногу.

А также мы рассказывали, что из-за халатности врачей в Харьковской области умер неродившийся младенец.

Видео: РБК-Украина

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