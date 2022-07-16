Лікар назвав популярний в українців препарат, який зовсім не лікує

Популярні в українців ліки валідол абсолютно не працюють і нічого не лікують. У цього препарату немає доведеної ефективності, хоча його часто приймають нібито від хвороб серця.

Історія створення валідолу

Препарат був придуманий в 1897 році в Німеччині на початку 20 століття. Валідолом лікували "укачування" в поїздах і кораблях, лікували тягу до алкоголю, в 1957 році використовували як засіб від нудоти при променевої хвороби.

Які показання до застосування

Напади стенокардії легкого ступеня тяжкості.

Морська і повітряна хвороба.

Істерія.

Невроз.

Головний біль, пов'язаний із застосуванням нітратів.

Що міститься в препараті

1 таблетка містить розчину ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти 60 мг (тобто олію м'яти). Виходить ментолу ізовалеріат.

Розчин ментолу в метиловому ефірі ізоліваріанової кислоти входить до складу зубної пасти і жуйки. Це всього-на-всього ароматизатор.

Чому ліки не працює

Лікар пояснив, що доказової бази у валідолу зовсім не існує. ВООЗ не рекомендує, FDA також.

Препарат ніде не використовується, крім країн колишнього Радянського Союзу. Єдине, що він трохи допомагає при морської хвороби. До лікування хвороб серця препарат не має ніякого відношення.

"Так, при морській хворобі, при неврозі можна смоктати замість льодяників - м'ятні з плюсом! Але якщо, стенокардія - то прийом валідолу може бути останнім. До лікування стенокардії, серця, немає ніякого відношення! Ліки не мають ніякої ефективності - на рівні м'ятних цукерок", - резюмував Скрипник.